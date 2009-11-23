'Finansal koşullar iyileşiyor ama...'

T24 - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn, finansal koşulların iyileştiğini ancak normal olmaktan uzak olduğunu belirterek, "Çıkış stratejileri için finansal istikrar, özel talepte iyileşme beklenmeli" dedi.



İngiliz Sanayiciler Konfederasyonu'nun yıllık toplantısında yaptığı konuşmada, küresel ekonominin iyileşmeye başlamasına karşın hala yüksek kırılganlığını koruduğunu ifade eden Strauss-Kahn, güvenin tekrar sağlanmaya başladığının işaretlerinin görüldüğünü, ancak birçok gelişmiş ekonomide bankacılık sistemlerinin sermaye yetersizliği içinde olduğunu belirtti. Strauss-Kahn, hanehalkı tarafında ise zayıf finansal pozisyonlar ve yüksek işsizliğin bir süre daha tüketimi azaltacağını, büyük kamu açıklarının da kırılganlığı artırdığını söyledi.



Dünya genelinde uygulanan teşvik önlemleri ve bunların ne zaman sonlandırılacağı tartışmalarına da değinen Strauss-Kahn, "Eğer çok erken olursa, iyileşmeye zarar verirsiniz. Eğer çok geç olursa, yeni bir krizin tohumlarını ekmiş olursunuz" diye konuştu. Strauss-Kahn, çıkış stratejilerinde erken davranmanın, geç kalmaktan çok daha maliyetli olacağını belirtti.



Ülkeler arasında iyileşmenin farklı olduğunu, çıkış stratejilerinin de farklı olması gerektiğine dikkat çeken Strauss-Kahn, özellikle gelişmiş ekonomilerde mali konsolidasyon planlarının öncelikli olması gerektiğini söyledi.



Küresel büyüme için Çin gibi ticaret fazlası olan ülkelere görevler düştüğünü ifade eden Strauss-Kahn, Çin ve başka bazı Asya ülkelerinin para birimlerinin değerlenmesinin yanı sıra bu ülkelerin daha güçlü sosyal güvenlik sistemleri oluşturmaları, sağlık ve eğitime daha fazla harcamada bulunmalarının da bu göreve katkıda bulunacağını kaydetti.