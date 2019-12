Finansal kıyamet kehaneti!

Profesör Roubini, tüm finansal ve hatta ticari sistemin çöküşüne bir adım kaldığını söyledi.



New York Üniversitesi Ekonomi Profesörü Nouriel Roubini, kurtarma planı işe yaramayacağını için piyasalardan olumlu bir tepki gelmediğini, tüm finansal ve hatta ticari sistemin çöküşüne bir adım kaldığını söyledi.



Krizin büyüklüğünü öngörmesiyle ün kazanan Roubini, hafta içinde katıldığı internet üzerinden chat'ta son gelişmeleri değerlendirdi.



Kredi piyasasındaki kötüleşmenin devam edeceği öngörüsünde bulunan ve geçen hafta yaşananlardan sonra sistematik bir çöküşe ramak kaldığını belirten Roubini, "Tüm finansal hatta mali sistemin çöküşüne bir adım ötedeyiz" diye konuştu.



İsabetli öngörüleri nedeniyle 'kriz kahini' olarak da adlandırılan Roubini, işin korkutucu tarafının, hükümetin her hamle yaptığında piyasa tepkisinin gittikçe zayıflaması olduğunu vurguladı.



Kurtarma planının işe yaramayacağını savunan Roubini, "Bu nedenle piyasalarda hava olumlu değil. Kimse kimseye güvenmiyor. 700 milyar doların piyasa tepkisini değiştirmediği bir noktaya geldik. Gelecek 6-12 ayda dolar dar bir alanda olacak. Fakat artan mali açıklar yüzünden daha sonra korkutucu bir döneme girilecek" diye konuştu.



Plan piyasaları bozdu



Roubini, ünlü ekonomi dergisi Forbes'da yayımlanan makalesinde de benzer yönde görüşler dile getirdi.

Hazinenin kurtarma planının ardından -belki de kurtarma planı nedeniyle- finans piyasalarında kötüleşmenin devam ettiğini belirten Roubini, özellikle bankalar arası piyasada alış-satış farklarının giderek açıldığı ve daha önce görülmemiş düzeylerde olduğunu belirtti.



Kriz ABD'nin krizi değil



ABD'de önde gelen finans kuruluşlarının çöktüğünü, İngiltere, Belçika ve Almanya'daki bankalar ve finans kuruluşlarının da zorda olduğunu belirten Roubini, "Dolayısıyla bu, sadece ABD'nin mali krizi değil. İngiltere, euro-bölgesi ve diğer gelişmiş ekonomileri (İzlanda, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada gibi) vuran küresel bir kriz" ifadesini kullandı.



Piyasalara güven kalmadı



Finans piyasalarındaki daralmanın, Fed ve diğer merkez bankalarının piyasalara büyük çapta likidite sağlamasına karşın devam ettiğine dikkat çeken Roubini, ödeyebilirlik ve kredi krizinin, likidite eksikliğinin çok ötesinde sorunlar olduğunu belirtti.



Piyasada büyük bir güven bunalımı olduğunu ve herkesin, merkez bankalarının enjekte ettiği likiditeyi toplamaya çalıştığını söyleyen Roubini, bu likiditenin de bankalar ve büyük aracı kuruluşlara gittiğini, gölge bankacılık sistemi (Shadow Banking System) bu likiditeye erişemediği için kredi mekanizmalarının bloke olduğunu kaydetti.



JP ve Goldman Sachs da zorda



Dev yatırım bankaları JP Morgan ve Goldman Sachs'ın da çok zor durumda olduğunu savunan Roubini, bu bankalara mevduat toplama izni verilmesinin bir çözüm olmadığını, her ikisinin de en kısa zamanda güçlü yabancı kuruluşlarla birleşmesi gerektiğini vuguladı.