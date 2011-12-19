-Finansal kiralamada KDV indirimi sektörün iş hacmini büyütecek -Finansal Kiralama Derneği Başkanı Bülent Taşar: -''Bu düzenleme, KOBİ'leri desteklemeyi amaçlamaktadır. Biz bugüne kadar KOBİ'leri destekledik. Ama bu düzenleme ile daha fazla destekleyeceğiz. İndirim, iş hacmimizin artışına yardımcı olacak'' -''Düzenlemenin eski sözleşmeleri kapsaması gerekir'' İSTANBUL (A.A) - 19.12.2011 - Hülya Çorakçı Ertan - Finansal Kiralama Derneği Başkanı (FİDER) Başkanı Bülent Taşar, makine ve teçhizatta leasing KDV'sinin yüzde 1'e indirilmesi konusunda, ''Bu düzenleme KOBİ'leri desteklemeyi amaçlamaktadır. Biz bugüne kadar KOBİ'leri destekledik. Ama bu düzenleme ile daha da fazla destekleyeceğiz. İndirim, İş hacmimizin artışına yardımcı olacak'' dedi. Taşar, konuya ilişkin olarak görüşlerini AA muhabiri ile paylaştı. Maliye Bakanlığı ile birtakım görüşmeler yaptıklarını, ancak bu sürecin içinde tam olarak yer alamadıklarını, dolayısıyla düzenlemenin detayını bilmediklerini söyledi. Finansal Kiralama Kanunu çerçevesinde yatırım malı finansmanı yapıldığını, şahıslara leasing yapılamadığını anlatan Taşar, ''Bu yüzden düzenlemenin yatırım malı finansmanı genel tanımı ve çerçevesi içinde oluşmasını bekliyorduk. Makine ve teçhizat da zaten bunun yüzde 60-70'idir'' dedi. Bilgisayar gibi Leasing'e konu olup da makine teçhizat olmayan bazı ekipmanların ise kapsam içinde olup olmadığını bilmediklerini belirten Taşar, şöyle devam etti: ''Bu içeriği hep birlikte öğreneceğiz. Bizim tercihimiz, madem ki kanun bunun çerçevesini çizmiş, yatırım malı finansmanı çerçevesinde genel uygulama olmalı. Ama Maliye nasıl bir sonuç çıkaracak bakacağız. Hiç olmamasından daha iyidir. KDV ile ilgili düzenleme leasing sektörüne çıkıyor gibi söyleniyor, ama nihai olarak bu düzenleme, bizim finanse ettiğimiz, KOBİ'leri desteklemeyi amaçlamaktadır. KOBİ'leri desteklemek de Türkiye ekonomisinde sermaye birikimi olmayan, orta ve uzun vadeli ekipman finansmanı yapacak yatırımcıların finansmanının sağlanmasıdır. Biz bugüne kadar KOBİ'leri destekledik. Ama bu düzenleme ile daha da fazla destekleyeceğiz. İndirim, bizim de iş hacmimizin artışına yardımcı olacak.'' -''Eski sözleşmelere uygulanmaması lazım''- Düzenlemenin geçmiş sözleşmelerin kiralarına uygulanmaması gerektiğinin altını çizen Taşar, ''Biz çünkü baştan yüzde 18 KDV'yi Maliye'ye ödüyoruz ve kiralar üzerinden mahsup ediyoruz. Eski kiraların üzerinde yüzde 1 olursa, aradaki yüzde 17'lik farkı tamamen gider yazarız ve sektör bir anda batabilir hale gelir. O yüzden düzenlemenin eski sözleşmeleri kapsamaması gerekir. Umarız böyledir'' dedi. Sektörün geçen yılı 3,2 milyar dolar iş hacmiyle kapattığını hatırlatan Taşar, bu yıl 4,6 milyar dolar hedeflediklerini bildirdi. Reel ekonomiye finansal kiralama kadar destek olan bir finans enstrümanı olmadığını ifade eden Taşar, ''Dünyadaki global krizi düşündüğümüz zaman üretim yapmak, istihdam yaratmak, katma değeri bunun üzerinde yapmak çok önemli. Leasing de bunun en başta gelen enstrümanıdır. Bunun hatırlanıp bugün kabul edilmiş olması bizi sevindiriyor. Hükümete de sektör olarak teşekkürlerimizi iletiyoruz'' dedi. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, makine ve teçhizatta leasing KDV'sinin, ithal veya yerli üretim diye bir ayrım yapılmadan yüzde 1 olacağını açıklamıştı. (HÜL-FAN)