-Finansal kiralama endeksine KDV morali İSTANBUL (A.A) - 19.12.2011 - İMKB Finansal Kiralama Endeksi Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın leasingte (finansal kiralama) KDV düzenlemesine ilişkin açıklamasının ardından günlük yüzde 4,67 oranında yükseldi. Geçen haftayı 16.736,47 puandan kapatan Finansal Kiralama Endeksi bugün ilk seansı 16.899,68 puan seviyesinden tamamladı. İkinci seans açılışının ardından yükselişine devam eden endeks günlük yüzde 4,67 oranında artışla 17.518,28 puan seviyelerine çıktı. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, açıklamasında, leasingte KDV düzenlemesinin Bakanlar Kurulunda imzaya açıldığını, makine ve teçhizat için KDV'nin yüzde 1 olacağını ve düzenlemenin sektöre yatırım için ciddi imkan sağlayacağını kaydetmişti.