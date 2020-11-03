Finansal kesim dışının döviz açığı 570 milyon dolar arttı

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı Ağustos'ta aylık bazda 570 milyon dolar artarak 165 milyar 246 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre bu dönemde, finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 923 milyon dolar, yükümlülükleri 1 milyar 493 milyon dolar arttı.

Bu kesimin döviz varlıkları aylık bazda yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları, ihracat alacakları ve yurt içi bankalardaki mevduat sırasıyla 90 milyon dolar, 293 milyon dolar ve 339 milyon dolar ve sonuç olarak varlıklar 923 milyon doları arttı.

Bu kesimin döviz yükümlülükleri da aylık bazda, yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 513 milyon dolar ve 31 milyon doları azaldı, ithalat borçları 2 milyar 37 milyon dolar artmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 1 milyar 493 milyon doları arttı.

Ağustos döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Temmuz dönemine göre 1 milyar 20 milyon dolar azalırken, uzun vadeli olanlar ise 507 milyon dolar arttı.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 2 milyar 93 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 87 milyon dolar azaldı.

Ağustos döneminde kısa vadeli varlıklar 109 milyar 147 milyon dolarken, kısa vadeli yükümlülükler 92 milyar 463 milyon dolar oldu.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası da 16 milyar 684 milyon dolar gerçekleşerek Temmuz dönemine göre 240 milyon dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 31 düzeyindeydi.