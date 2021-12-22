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Ekonomi

Finansal İstikrar Komitesi yarın Bakan Nebati başkanlığında toplanacak

Finansal istikrarın korunması adına atılacak adımlar görüşülecek

22 Aralık 2021 15:29

Finansal İstikrar Komitesinin ikinci toplantısı, yarın Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında gerçekleştirilecek

Saat 11.00'de yapılması planlanan toplantıda, yerel ve küresel finansal sistemdeki son gelişmeler ile bu gelişmeler ışığında finansal istikrarın korunması adına atılacak adımlar görüşülecek.

Finansal İstikrar Komitesi, finansal sistemin sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlıklı şekilde desteklemesi, piyasalarda güvenin korunması için kırılganlıkların belirlenmesi ve sistemik risklerin yönetilmesinde ilgili kurumlar arasında iş birliği ve eşgüdümün sağlanması amacıyla kuruldu. (AA)

nurettin nebatifinanasal istikrar komitesi
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