-Finansal istikrar komitesi toplantısı bitti ANKARA (A.A) - 16.08.2011 - Finansal İstikrar Komitesi'nin Başbakan Yardımcısı Ali Babacan başkanlığındaki ikinci toplantısında, orta ve uzun vadede finansal istikrarı güçlendirecek yapısal düzenlemeler bütüncül bir yaklaşımla gözden geçirildi ve düzenlemelere ilişkin çalışmaları koordine edecek kurumlar belirlendi. Başbakan Yardımcılığından yapılan yazılı açıklamada, son dönemdeki küresel ekonomik ve finansal gelişmeler ile önümüzdeki döneme ilişkin görünüm ve komite üyesi kurumlar tarafından atılan adımların değerlendirildiği bildirildi. Toplantıda ayrıca ilgili kurumların gündemlerinde bulunan ve orta-uzun vadede finansal istikrarı güçlendirecek yapısal düzenlemelerin bütüncül bir yaklaşımla gözden geçirildiği, düzenlemelere ilişkin çalışmaları koordine edecek kurumların belirlendiği ifade edildi.