-FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ İLK TOPLANTISINI YAPTI ANKARA (A.A) - 03.08.2011 - Finansal İstikrar Komitesi, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan başkanlığında ilk toplantısını yaptı. Başbakan Yardımcılığından yapılan yazılı açıklamada, toplantıya, Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakcı, Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vedat Akgiray, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Tevfik Bilgin ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Şakir Ercan Gül'ün katıldığı belirtildi. Komitenin bu ilk toplantısında, çalışma usul ve esasların belirlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Önümüzdeki dönemde Komite gündeminde yer alacak konular ele alınmıştır. Komite, küresel ve yurt içi ekonomik ve finansal gelişmeleri de değerlendirmiştir. Komite toplantısında ayrıca, G-20 ve Finansal İstikrar Kurulu gündeminde finans sektörüne yönelik yürütülen çalışmalar gözden geçirilmiştir.''