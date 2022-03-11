Finansal İstikrar Komitesi Bakan Nebati başkanlığında toplandı: Türkiye ekonomisinin son durumu ve kripto para konuşuldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesi'nin 3'üncü toplantısında Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin Türkiye ekonomisine etkisinin yanı sıra kripto para konusunun da görüşüldüğünü duyurdu.

Finansal İstikrar Komitesi’nin 3’üncü toplantısı, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantı sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Toplantıda, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin finansal sistemimize olası yansımaları detaylı şekilde irdelenmiş ve finansal istikrarın korunması adına yeni politika önerileri değerlendirilmiştir.

Kripto varlıklara ilişkin düzenleme çalışmaları hakkında Komite’ye bilgi verilmiştir."

TROY ödeme sistemi kararı

"TROY ödeme sisteminin geliştirilmesi ve kullanım alanlarının yaygınlaştırılması adına bir yol haritasının belirlenmesi yönünde görüş birliğine varılmıştır.

Finansal İstikrar Komitesi ve çalışma grupları, yerel ve küresel gelişmeleri takip edecek ve düzenli toplantılarla finansal sistemimizin istikrarının korunarak sağlıklı gelişimi için güven ortamını desteklemeye devam edecektir."