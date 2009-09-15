UEFA İcra Kurulu'nun bugünkü toplantısında, futbol kulüplerinin fahiş transfer ücretlerine bir son vermeyi de içeren, “Finansal Fair-Play” planı onaylandı. Plana göre, gelirlerinden fazla harcama yapan futbol kulüplerine ve bazı zengin kulüp patronlarının, “futbolu satın alma” tavırlarına bir kısıtlama getirileceği belirtildi.

Platini, toplantıdan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kulüpleri bitirmek veya rencide etmek gibi bir düşüncem yok. Aksine, onlara pazarda yardımcı olmak istiyoruz” dedi.

“Turnuvalarımızda boy gösteren takımlar da prensiplerimizi oybirliğiyle kabul etti” diyen Platini, yeni kuralların, 2012-2013 sezonunda uygulanmaya başlayacağını belirtirken, bu kurallara uymayan kulüplerin, Avrupa kupalarından men edileceğini kaydetti.