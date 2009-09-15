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Spor

'Finansal Fair-Play' planı onaylandı

UEFA Başkanı Michel Platini'nin, kulüplerin, paralarını idareli kullanmalarına ilişkin “Finansal Fair-Play” planı kabul edildi.

15 Eylül 2009 03:00

UEFA Başkanı Michel Platini'nin, kulüplerin, paralarını idareli kullanmalarına ilişkin “Finansal Fair-Play” planı kabul edildi.

UEFA İcra Kurulu'nun bugünkü toplantısında, futbol kulüplerinin fahiş transfer ücretlerine bir son vermeyi de içeren, “Finansal Fair-Play” planı onaylandı. Plana göre, gelirlerinden fazla harcama yapan futbol kulüplerine ve bazı zengin kulüp patronlarının, “futbolu satın alma” tavırlarına bir kısıtlama getirileceği belirtildi.

Platini, toplantıdan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kulüpleri bitirmek veya rencide etmek gibi bir düşüncem yok. Aksine, onlara pazarda yardımcı olmak istiyoruz” dedi.

“Turnuvalarımızda boy gösteren takımlar da prensiplerimizi oybirliğiyle kabul etti” diyen Platini, yeni kuralların, 2012-2013 sezonunda uygulanmaya başlayacağını belirtirken, bu kurallara uymayan kulüplerin, Avrupa kupalarından men edileceğini kaydetti.


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