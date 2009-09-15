UEFA İcra Kurulu'nun bugünkü toplantısında, futbol kulüplerinin fahiş
transfer ücretlerine bir son vermeyi de içeren, “Finansal Fair-Play” planı
onaylandı. Plana göre, gelirlerinden fazla harcama yapan futbol kulüplerine ve
bazı zengin kulüp patronlarının, “futbolu satın alma” tavırlarına bir kısıtlama
getirileceği belirtildi.
Platini, toplantıdan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kulüpleri
bitirmek veya rencide etmek gibi bir düşüncem yok. Aksine, onlara pazarda
yardımcı olmak istiyoruz” dedi.
“Turnuvalarımızda boy gösteren takımlar da prensiplerimizi oybirliğiyle kabul
etti” diyen Platini, yeni kuralların, 2012-2013 sezonunda uygulanmaya
başlayacağını belirtirken, bu kurallara uymayan kulüplerin, Avrupa kupalarından
men edileceğini kaydetti.