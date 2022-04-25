Finans uzmanı İslam Memiş: Fiziki varlıklarınıza sahip çıkın; altına müzelerde uzaktan bakacağız

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, finans ve ev fiyatları hakkındaki öngörülerini paylaştı. Memiş, altının dünyada 3 olimpik havuzu dolduracak kadar kaldığını ifade ederek "Sınırlı bir varlık 2050'den sonra bulunamayan altın. Şu anda altını saklamak çok zor almak kolay. Yer altında sınırlı madenden bahsediyoruz. Alımı kolay gidip hemen alabiliyorsunuz kuyumcular ortadan kalktıktan sonra anca müzelerde uzaktan bakacağız. Fiziki varlıklarınıza sahip çıkın. Altın her zaman altındır." diye konuştu.

Haber Global'de yer alan habere göre gümüş fiyatlarının yükseleceğine işaret eden Memiş "Gümüş dediğimiz zaman aklımıza takı, süs eşyası geliyor. Parmağınızdaki yara bandında bile gümüş var. Güneş panellerinde, fotoğrafçılık da gümüş kullanılıyor. Sınırlı varlıktır. Altından fazla kazandırır gümüş. 2020 yılında altını tahtından etti. Bu yılın ilk çeyreğinde altından daha fazla getirisi oldu. " diye konuştu.

"İnsanlar 1+0 ev almak zorunda kalacak"

Son dönemde artan ev fiyatlarına da değinen Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Evlatlarımız kendi birikimleri ile ev alamayacaklar. 10-20 yıllık kira kontratları olacak. Biz ev sahibi iken kiracı konumuna düşeceğiz.

Şimdi ev alınmaz hale geldi. Kitlesel göçler daha fazla gelmeye başlayacak. Örf, adet ve geleneklerimizde saraylar müstakil villalar vardı. Ekonomik şartlardan dolayı 1+1 daireye kadar düştük. İnsanlar 1+0 daire almak zorunda kalacak. Mimari yapı değişecek. Bir odada yemek, yatak, mutfaklar vs...Problemler buraya gidiyor."