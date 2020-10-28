'Finans sistemi kendini kandırılmış hissetti'

Dünya yazarı Alaattin Aktaş, Merkez Bankası'nın politika faizine dokunmadan geç likidite penceresi faizini yükseltmekle yetindiği son Para Politikası Kurulu'ndaki (PPK) kararla 'finans sisteminin kendini kandırılmış hissettiğini' yazdı.

Bugünkü yazısında Aktaş, Eylül ayındaki PPK kararını hatırlatarak, "Merkez Bankası 24 Eylüldeki Para Politikası Kurulu toplantısında faizi iki puan artırdı. Politika faizi, bu artışla bile o günkü fiili faiz olan ortalama fonlama maliyetine ulaşmamıştı. Ama bu faiz kararı, Merkez Bankası’nın ortaya bir irade koyması olarak olumlu bulundu" diye yazdı.

Aktaş şöyle devam etti: "Peki 22 Ekimde ne değişti? Faiz artışının çok daha gerekli görüldüğü o günkü toplantıda niye genel bir faiz artışına gidilmedi de geç likidite penceresinin faizi yükseltilerek tuhaf bir uygulamaya geçildi? Bu yapıldı da ne oldu, işte dolar dün 8.17’ye aştı. Biz kaostan nasıl çıkabiliriz diye uğraşırken, uğraşmamız gerekirken, her gün kendi elimizle yeni yeni kaoslar yaratıyoruz, bundan güzel örnek mi olur?"

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