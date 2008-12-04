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Ekonomi

Finans şirketleri iki ayda yüz binlerce kişinin işine son verdi

1929 yılındaki Büyük Buhran'dan sonra yaşanan en büyük küresel kriz nedeniyle, eylül ayından bu yana finansal kurumlarda 100 binden fazla kişi işinden oldu.

04 Aralık 2008 02:00

1929 yılındaki Büyük Buhran'dan sonra yaşanan en büyük küresel kriz nedeniyle, eylül ayından bu yana finansal kurumlarda 100 binden fazla kişi işinden oldu.

İsviçreli Credit Suisse bankası, küresel finansal kriz nedeniyle 5.300 kişiyi işten çıkaracak.

Banka yaptığı açıklamada, işten çıkarılacak kişilerin büyük bölümünün yatırım bankacılığı biriminden olacağını belirtti. Bu rakam bankanın küresel çalışma gücünün yaklaşık yüzde 11'ine denk düşüyor.

Açıklamada, ayrıca bankanın üst yöneticisi Brady Dougan ve diğer üst düzey yöneticilerin, bankanın bu yılki kötü performansı nedeniyle 2008 yılındaki primlerini alamayacağı kaydedildi.

Credit Suisse dördüncü çeyrekte 2,5 milyar dolar zarar edeceğini tahmin ediyor.

Pazartesi günü de İngiltere'de 650 kişiyi işten çıkaracağını açıklayan banka, bu yıl yatırım bankacılığı biriminden 1.800 kişiyi işten çıkardı. Credit Suisse, eylül ayı sonu itibariyle bütün dünyada 50.000 kişiye istihdamsağlıyor.

Bu arada Japonya'nın en büyük aracı kurumu Nomura Holding de Londra'da 1.000 kişiyi işten çıkaracağını bildirdi.

Banka, eylül ayında iflas eden ABD'li Lehman Brothers'ın bazı birimlerini satın aldıktan sonra ilk kez istihdamda kısıtlamaya gideceğini açıkladı. Bu kararın Lehman Brothers'ın bazı birimlerinin satın alınmasından sonra yapılan iç görüşmede alındığı belirtilen açıklamada, "mevcut piyasa koşullarında şirketin rekabet edebilme yeteneğini sürdürmesinin sağlanmasının amaçlandığı" ifade edildi.

Lehman Brothers'ın İngiltere'de 5.000 çalışanı olduğu tahmin ediliyor.

100 binden fazla kişi işsiz kaldı

Öte yandan 1929 yılındaki Büyük Buhran'dan sonra yaşanan en büyük küresel finansal kriz nedeniyle, eylül ayından bu yana finansal kurumlarda 100 binden fazla kişi işinden oldu.

İşten çıkarmada ABD'li Citigroup 52 bin kişi ile başı çekerken, bu bankayı JPMorgan Chase ve Commerzbank izliyor.

ŞİRKET İSMİ                      SAYI               TARİH

-Citigroup Inc                   52.000           17 Kasım

-JPMorgan Chase            9.200             1 Aralık

-Commerzbank                 9.000             1 Eylül

-GMAC LLC                        5.000             3 Eylül

-HSBC                                 1.100            26 Eylül

-UBS                                     2.000             3 Ekim

-Barclays PLC                     3.000           10 Ekim

-National City Corp             4.000           21 Ekim

-Goldman Sachs                 3.300           23 Ekim

-Credit Suisse                         500           28 Ekim

-American Express              7.000          30 Ekim

-DBS Group                              900            7 Kasım

-Fidelity Investments            1.700         14 Kasım

-HSBC                                       500          18 Kasım

-Bank of New York Mellon   1.800         20 Kasım

-Credit Suisse                          650           2 Aralık

-HSBC                                        500           2 Aralık

-Credit Suisse                       5.300           4 Aralık

-Nomura Holding                  1.000           4 Aralık

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