Finans sektöründe kan kaybı

Yapılan tahminler, bankacılık sektöründe hem maaşların düşeceği hem de 50 bin kişinin işsiz kalacağı yönünde. Beyin avcıları ve danışmanlık firmaları yılbaşından bu yana 100 bin bankacının işini kaybettiği ABD'de bu rakama 50 bin kişi daha ekleneceğini düşünüyor.



Options Group CEO'su Michael Karp, Reuters'a yaptığı açıklamada, bankacı özgeçmişlerinin havada uçuşmaya başlayacağını belirterek, "Bu durum kesinlikle ücretleri etkileyecek. Önce ABD'de, sonra da dünyanın her yerinde" dedi. Bankacılık sektörü çalışanları için altın yılların bittiğini söyleyen Karp, Bear Stearn'den ayrılanların halen iş aradığını belirtti.



İşsiz kalanlar Ortadoğu’ya



WhiteRock şirketinin başkanı Gustavo Dolfino da Bank Of America'nın Merrill Lynch'i almasının kıyıma neden olacağını söyledi. Dolfino, 60 bin Merrill çalışanından 24 bininin işini kaybedeceğini öne sürdü. Dolfino, Lehman'dan gelecek 26 bin kişi de düşünüldüğünde işini kaybedecekleriin sayısının 50 bini bulacağı belirtti.



Dolfino, New york'ta işsiz kalacak olan bankacılar için Ortadoğu ve Rusya'yı işaret ederken, bu bölgede ABD'li profesyonelle için talep olduğunu vurguladı.