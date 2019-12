Finans sektöründe 170 bin kişi işsiz kaldı

Kredi krizinde uğradığı yaklaşık 1 trilyon dolar zararı hazmetmeye çalışan finans kuruluşlarında kelleler gitmeye devam ediyor. 2009 yılı ortasına kadar sektörde işini kaybedenlerin sayısı ikiye katlanarak 350 bini bulacağı ileri sürülüyor. Banka ve aracı kurumlar son 12 ay içinde 130 bin kişinin işine son verirken, finans krizinin başlamasından bu yana dünya genelinde 170 bin kişi işten çıkarıldı.



2009 ortasında ikiye katlanacak kredi krizinde uğradığı yaklaşık 1 trilyon dolar zararı hazmetmeye uğraşan finans kuruluşlarında çalışanlar işsiz kalmaya devam ediyor. Ekim sonunda finans sektöründe işsiz kalanların sayısı 130 hin kişiye ulaşırken, aradan geçen 20 günde bu rakama 40 bin kişi daha eklendi ve işten çıkartılanların sayısı 170 bin kişiye çıktı. 2009 yılı ortasına kadar sektörde işini kaybedenlerin sayısının ikiye katlanarak 350 bini bulacağı ileri sürülüyor.



'Adam çıkarma yarışı başladı'



Bu, dünya finans sektöründeki işgücünün yüzde 20'sine denk geliyor. Araştırma şirketi CTPartners’in CEO’su Brian Sullivan da, "New York'tan Sidney'e kadar bankalar adam çıkarmak için adeta yarışıyor. Büyük bunalımdan bu yana yaşanan en kötü finans krizi diyerek durumu özetliyor. Son olarak Citigroup adam çıkartacağını açıkladı. Daha önce 23 bin 500 kişi çıkartan grup, 52 bin kişinin daha işine son vereceğini açıkladı.



Sullivan, Hong Kong’da Bloomberg’e yaptığı açıklamada, “Finans sektöründe II Dünya Savaşı yaşanıyor. Bankacılık nüfusunda sismik bir hareket görüyoruz” dedi. Sullivan, “NewYork’tan Sidney’e kadar birçok yerde bankalar adam çıkarmak için yarışıyor adeta. Kredi piyasalarının donmasıyla gelirleri sarsılan ve krizde uğradıkları 1 trilyon dolar kaybı hazmetmeye çalışan bankalar işten çıkarmalara yöneldi. Büyük bunalımdan bu yana yaşanan en kötü finans krizi, şirketlerin gelirini artırmak için kaldıraç kullanmakta zorlanmaya başlaması nedeniyle, yatırım bankacılığı sektörünü yeniden şekillendirecek” şeklinde konuştu.



Sullivan’a göre sistemdeki kaldıraç mekazinzmasının ortadan kalkmasıyla 1960’lar ve 1970’lerdeki yatırım bankacılğına geri dönülecek.



New York merkezli JPMorgan Chase bankası, çalışanlarının yüzde 10’nu işten çıkarmayı planladığını bildirdi. Adını açıklamak istemeyen bir yetkili bankanın, rakipleri Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi, bütün dünyada personelini yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 10 azaltmayı planladığını söyledi.



New York Mellon bankası bütün dünyada çalışma gücünün yaklaşık yüzde 4’ünün oluşturan 1, 800 kişiyi işten çıkaracağını bildirdi. American Express de geçen ay 7 bin çalışanının işine son vereceğini açıklamıştı.



Amerikan hükümetinin banka yatırım programından 25 milyar dolar olan ülkenin en büyük bankalarından Citigroup da, pazartesi günü, daha önce açıkladığı 23 bin 500 kişiye ek olarak 52 bin kişiyi daha işten çıkaracağını bildirmişti.