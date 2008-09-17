Finans piyasaları için uzmanlar ne diyor (9)

Avrupa’nın işi ABD’den daha zor



Mahfi Eğilmez-Ekonomist: “Avrupa'daki otoriteler ABD'deki gibi tek, Avrupa Merkez Bankası (AMB) da FED kadar rahat değil. Maliye politikası uygulayacak olan tek bir merkez yok. O nedenle bence Avrupa'nın böyle bir sıkıntıdan çıkması ABD'den daha zor.”



İnsanlar resesyondan korkuyor ama en korkulan şey krizin mali sektöre, oradan kredilere ve son olarak da reel sektöre sıçramasıydı. Bu sanki onun bir aşaması olarak görünüyor.



Büyük bankalar peş peşe devrliyor şu anda. Bankaları ya da bu tür aracı kurumları devralanlar ister istemez kredilerin peşine düşecek. Bu da ABD'de zaten sıkıntıda olan sektörde kredi sıkışıklığı yaratacak diye düşünüyorum.



Kredilerin bir bölümü geri çağrılacak, bunların bir kısmı ödenemediği için olanak tanınmayacak. Bu kriz kredilerden geçerek reel sektöre yansıyacak.



ABD bunu şimdiye kadar ABD Merkez Bankası (FED) ve Hazine'nin para saçması ile önledi.



Avrupa bu kadar rahat değil. Avrupa'daki otoriteler ABD'deki gibi tek, Avrupa Merkez Bankası (AMB) da FED kadar rahat değil. Ülkeler Trichet'nin hareket alanını daraltıyor. Maliye politikası uygulayacak olan tek bir merkez de yok. O nedenle bence Avrupa'nın böyle bir sıkıntıdan çıkması ABD'den daha zor.



Türkiye'nin etkilenmemesi mucize olur



Türkiye'ye verdiği zararı görmeye başladık bile. Türkiye'nin bu gibi gelişmelerden en az zararı görmesi için siyasi istikrarını sağlam tutması lazım ama yapamıyor. Ekonomik program da terk edildi. Türkiye'nin krizden etkilenmemesi mucize olur. Bankacılar kredilerin ödenmesinde sorunlar başladığını belirtiyor. Bu daralma devam ederse krediler ötelendiği halde ödenemezse o zaman bankalar da sıkıntıya girecektir.

