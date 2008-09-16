Finans piyasaları için uzmanlar ne diyor (7)

Avrupa tavrını baştan koydu



TCMB Eski Başkanı Gazi Erçel: “Mali sektör ve mali kurumlar açısından Avrupa ülkeleri tavrını baştan koydu. ABD'de yaşanan kararsızlık Avrupa'da olmadı. Zora düşenler hemen devlet yardımı ya da devlet müdahalesi ile kurtarıldı.”



Krizin en kötü tarafı henüz bitmedi. Krizin temel noktası konut sektörü ve hala o sektörde iyileşmeye ilişkin işaretler yok. Bu hafta yaşanan olaylar krizin mali sektördeki bazı kuruluşlara yansımasının artık son safhalarını gösteriyor. ABD yöneticilerinin karar verme süreçleri uzun sürdü. Zordaki kuruluşları Arap sermayesine de açmadılar. O zaman herhalde "Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir" dediler. Şimdi zora gireni piyasa kurtaracak, kurtarmadığı da batacak anlayışına geçildi. Bu safhada sermaye artırıp kendisini kurtaramayacak olan yatırım bankaları Chapter 11 denilen iflas prosedürünün içine girecek.



Kriz, Türkiye'de büyümeyi ve mali piyasaları etkileyecek



Mali sektör ve mali kurumlar açısından Avrupa ülkeleri tavrını baştan koydu. Gerek Almanya gerekse İngiltere zora düşenleri hemen devlet yardımı ya da devlet müdahalesi ile kurtardı. Dolayısıyla orada sermaye bulamadım, artıramadım, ben batıyorum gibi bir olayı gözlemeyiz diye düşünüyorum. Mali sektörde ABD'de yaşanan kararsızlığın Avrupa'da olduğu inancında değilim.



Tüm bunlar en sonunda gelecek ve Türkiye'yi, büyüme oranlarını etkileyecek. Ben şok bir gelişme olacağı kanısında değilim ama elbette büyüme, mali piyasalar etkilenecektir.

