Finans piyasaları için uzmanlar ne diyor (5)

Çürük elmalar ayıklanıyor



Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen: “Yurtdışında piyasalarda güvensizlikten kaynaklanan likidite krizi çürük elmalar ayıklandıkça aşılacaktır. Türk bankaları son derece sağlam ama sorun aşılamazsa, Türkiye'de faiz oranları etkilenir, krediler daralır ve mali durumda ciddi problemler olur.”



Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen, ABD ve Avrupa'daki krizin Türkiye'ye etkilerinin büyüme açısından olumsuz olacağını, büyümenin ivme kaybedeceğini bildirdi.



ABD'deki finansal krize ilişkin açıklama yapan Özen, yurt dışında yaşanan güven krizinin

"tamamen ayyuka çıktığını" ifade ederek, yurt dışında kimsenin kimseye para vermediğini, bankalar arası piyasada işlerin amamen durduğunu söyledi.



Özen, "Herkes likidite bulmak için (ABD'de) Merkez Bankasının avucunun içine bakıyor. Bu da güven sorunu... Bu yüzden de faizler bugün ABD'de yüzde 12-13'lere çıktı. Piyasalarda güven geri gelmezse merkez bankaları piyasaları ne kadar fonlayacak? Bu, kısa vadede çözülmesi gereken çok ciddi bir sorun" diye konuştu.



Önümüzdeki dönemde ABD'de bir strateji değişikliği olup olmayacağının önemli bir nokta olduğuna dikkati çeken Özen, şunları kaydetti:

"Büyük sigorta şirketlerinin kesinlikle kurtarılması gerekiyor. Yoksa bir facia olur. Sigorta şirketlerinin iflasa doğru gitmesinde çok büyük riskler vardır. Çünkü bankalar, konut piyasasındaki risklerin bir çoğunu sigorta şirketlerine satmıştır. Oralarda bir şey olursa bu tekrar bankalara, tüketiciye geri dönecektir. Bu çok tehlikeli bir olaydır. Sanırım sigorta şirketlerini kurtarma operasyonu bankalardan bekleniyor. Burada Amerikan hükümetinden bir

strateji değişikliği olup olmayacağı önemli."



Likidite krizinin çok uzun devam edemeyeceğini, kısa vadede parlayıp ondan sonra likiditenin tekrar çıkmaya başlayacağını ifade eden Özen, Lehman Brother's'dan sonra birkaç banka ve sigorta şirketinin daha konuşulduğunu, ancak her geçen gün krizin lehine olduğunu söyledi.



Özen, "Her geçen gün ayıklanacak elmalar ayıklanıyor. Dolayısıyla krizin güven krizi olduğunu düşünürsek, güven yerine gelmektedir. Sağlam olmayan elmalar ayrıldığı sürece güven yerine

gelecektir" görüşünü aktardı.



Mali durumda problem olmaz



Garanti Bankası Genel Müdürü Özen, kısa vadede Türk bankalarının likit kalmaya devam ettiğinin altını çizerek, "Doğru işler yaptığımızı düşünüyorum. Biz hala fonluyoruz. Milyarlarca dolar yurt dışı piyasalara veriyoruz. Biz de aslında çok iyi isimlere veriyoruz. Herkese vermiyoruz. Hemen hemen herkes 3-5 tane sağlam bankaya parasını veriyor. Dolayısıyla bütün Türk bankaları çok sağlam bankalara yöneldi" diye konuştu.



Likidite sorununun bir iki ay, hatta yıl sonuna kadar sürmesi durumunda bunun bir problem yaratmayacağı görüşünü dile getiren Özen, "Ama 2009'un hepsinde sürmemesi gerekir. Eğer sürerse, Türkiye'deki kredileri ve faiz oranlarını etkiler. Kredilerde bir daralma olur. Mali durumda ise bir problem olacağını kesinlikle düşünmüyorum. Türk bankaları son derece sağlam" yorumunu yaptı.



Güven kirizinin uzun sürerse rakamlar revize edilir



Yurt dışındaki güven krizinin uzun sürmesi durumunda rakamları aşağı doğru revize etmek zorunda kalabileceklerine dikkati çeken Özen, "Ama şu anda bunu söylemek için erken. Şu anda bütçelerde bir revizeye gitmiyoruz" dedi.



Ergun Özen, ABD'deki krizin Avrupa'ya da sıçramış durumda olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"2009'da hem ABD'de hem Avrupa'da devam edecek. Bize de bunun etkileri büyüme açısından olumsuz olacaktır. 2009 yılına bakarken, büyüme oranlarında bu seneki rakamları tutturmamızı zor görüyorum. 2009'daki büyüme oranı yüzde 4'lerin aşağısına düşecektir. Yani Türkiye'ye etkileri büyümenin düşmesiyle birlikte olacaktır. Büyüme Türkiye'de ivme kaybedecektir."



Türkiye'de 2001 benzeri bir krizin söz konusu olmayacağını belirten Özen, krizin nedenlerine bakıldığında bunun anlaşılacağını, konut piyasasındaki düşmeden ve kredilerden kaynaklanan bir kriz olduğunu, Türk bankacılık sektörünün bunun dışında kaldığını, sektörün hala kredi verdiğini söyledi.



2001 yılında Türk bankacılık sektörünün üzerine çok gelindiğini ve çok eleştiriler aldıklarını ifade eden Özen, "Ama sanırım Türk bankacılık sektörünü övmenin de zamanı gelmiştir. Türk ekonomisine, yaşanan global krizin etkisi çok daha büyük olabilirdi. Ancak hakikaten Türk bankacılık sektörünün geldiği yer itibariyle hala kredi veriyor olabilmemiz, bizim bu sene yapacağımız yüzde 4 civarındaki büyümeleri sağlamaktadır" dedi.

