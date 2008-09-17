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Ekonomi

Finans piyasaları için uzmanlar ne diyor (10)

Metin Emer-Hypo Investment: Önümüzdeki çeyrekte büyük bankaların açıklanacak bilançolarını dikkatle izlemek gerekir. Çok negatif finansal rakamlar açıklanmadığ&

17 Eylül 2008 03:00

ABD'de yeni iflas beklenmiyor

Metin Emer-Hypo Investment: Önümüzdeki çeyrekte büyük bankaların açıklanacak bilançolarını dikkatle izlemek gerekir. Çok negatif finansal rakamlar açıklanmadığı sürece daha büyük bir düşüş veya bir iflasın olmayacağı tahmin ediliyor.

ABD Merkez Bankası’nın (FED) bu krize kısa bir sürede farklı aktiviteler ile müdahale etmesi söz konusu. Bu bankalara kredi sağlamasından ve faizleri düşürmesinden daha öte, bankaların birleşmesi için baskı yaratacaktır.

Bankaların risk oranını gelecekte dengelemesi için yeni yasalar uygulayacaktır. Önümüzdeki çeyrekte büyük bankaların açıklanacak bilançolarını dikkatle izlemek gerekir. Çok negatif finansal rakamlar açıklanmadığı sürece daha büyük bir düşüş veya bir iflasın olmayacağı tahmin ediliyor.

Küreselleşmiş bir piyasada bu gelişmelerden tabii ki Avrupa ve Türkiye de kısmen etkilenecektir. Ama uzun süreli bir ekonomik sıkıntı yaratacağı tahmin edilmiyor. Önümüzdeki yıllarda bütün dünyada büyüme oranlarında bir düşüş söz konusu olacaktır. Tabii ki bu Türkiye içinde geçerliliğini yitirmeyecektir. Hammaddelerin son dönemdeki düşüşleri biraz da olsa dünya iktisadını rahatlatmış görünüyor.

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