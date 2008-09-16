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Ekonomi

Finans piyasaları için uzmanlar ne diyor (1)

Ünlü analist Meredith Whitney, Lehman’la iş ilişkisinde bulunan diğer yatırım bankalarının da iflas edebileceği öngörüsünde bulundu.

16 Eylül 2008 03:00

İflaslar sürecek

Ünlü analist Meredith Whitney, Lehman’la iş ilişkisinde bulunan diğer yatırım bankalarının da iflas edebileceği öngörüsünde bulundu.

Yatırım bankası Oppenheimer’in ünlü analisti Meredith Whitney, iflas haberiyle finans piyasalarının önümüzdeki günlerde eşi görülmedik bir baskı altında kalmasını beklediğini ifade etti. Mortgage krizini ilk tahmin eden uzmanlardan olan ve yaptığı isabetli tespitleriyle ünlenen Whitney, Lehman Brothers’ın iflasının diğer varlık yönetim şirketlerinin fiyatlarını da düşüreceğini ve piyasalarda dramatik bir etki yaratacağını öngördü. Whitney, Lehman’la iş ilişkisinde bulunan diğer yatırım bankalarından da iflas haberleri gelebileceğini kaydetti.

1.000 banka batabilir

WL Ross& Co. CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Wilbur Ross ise gelecek aylarda 1.000 tane bankanın kapanabileceğini ve bunun yatırımcılar için fırsatlar yaratacağını söyledi. Ross, “1990’lardaki kredi krizinde olduğu gibi birçok bölgesel bankanın kapanacağını düşünüyorum” dedi.

Ross, tehlikede olan daha küçük kurumları alabileceğini söyledi ve “Fırsatlar olacaktır fakat bunlar için FED’in yardımına ihtiyacımız olacak, çünkü bunların sabit mevduat kaynaklarının peşindeyiz, kredi portföylerinin değil” diye ekledi.

Ross, büyük finans şirketleri için sermaye sağlamak isteyenlerin sayısının çok olacağını

düşünüyor ve bu da onları küçük bankalardan daha az kelepir yapıyor.

Bank of America’nın Merrill Lynch’i almasıyla ilgili görüşleri sorulduğunda Merrill’in o kadar kötü durumda olmadığını düşündüğünü söyledi.

Ross, “Bence insanlar Merrill için Lehman’dan daha olumlu düşünüyordu. CEO John Thain geldiğinden beri bu güç durumu düzeltmek adına harika bir iş çıkardı” diye konuştu.

Ayrıca bunun Thain için başarılı bir dönüm noktası olduğunu da ekleyen Ross, sözlerine “Merrill’i o kurtardı, Bank of America’ya gitti. Temasek, bu durumdan hisse başına 5 dolar gibi bir kâr çıkardı. Bu nedenle bu trajik bir son değil” diye devam etti.

Ross, Thain’in Bank of America hiyerarşisinde nerede olacağını izlemenin ilginç olacağını ekledi.

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