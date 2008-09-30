Finans paketinin çökmesi McCain'i de vurdu

Kurtarma paketi reddedildi

Üç hafta önce anketlerde Demokrat rakibi senatör Barack Obama'nın birkaç puan farkla önünde giden McCain, ardından finans sektöründeki krizin derinleşmesiyle birlikte, kötü durumdan sorumlu görülen Cumhuriyetçi Başkan George Bush ile özdeşleştirilmeye başlayınca, kamuoyu yoklamalarında geriye düşmüştü.Yakın zamana kadar Amerikan ekonomisinin temelde sağlam olduğunu savunan McCain, daha sonra Bush yönetiminin 700 milyar dolarlık kurtarma paketini açıklamasının ardından, geçen hafta kampanyasını askıya aldığını ve "krizi çözmek için Washington'a gideceğini" duyurmuştu.Ardından kurtarma paketini desteklemeye karar veren McCain, hafta sonunda Kongre'de yapılan görüşmelerde aktif rol oynadığını ve tarafları bir uzlaşma çerçevesinde bir araya getirdiğini savunmuştu.Ancak dün yapılan oylamada Temsilciler Meclisi'ndeki 199 Cumhuriyetçi üyeden 134'ü, McCain'i "yarı yolda bırakarak" paket aleyhinde oy kullandı ve sonuçta paket reddedildi.Bu durum, kendi partisine mensup milletvekillerinin büyük çoğunluğunun desteğini alamayan Cumhuriyetçi McCain'in kamuoyu önünde zor durumda kalmasına yol açtı.Önemli Demokrat milletvekillerinden David Obey, "McCain ve Bush, kendi partilerinin kontrolünü tamamen kaybetti" diyerek durumu özetledi.Paketin Temsilciler Meclisi'nde reddinin ardından ilk açıklamasını ancak dört saat sonra yapan McCain, "zamanın suçlama değil, çözüm arama zamanı olduğunu" söyledi.Sonuçta uzmanlara göre Obama, kriz boyunca kendisi hiç de aktif davranmadığı halde, McCain'in başarısızlığından yararlanarak yarışta avantaj sağladı.