Finans CEO’ları 'bize kızmayın' dedi

ABD’de bankaların en üst düzey yöneticileri devletten aldıkları milyarlarca dolarlık yardımla ilgili hesap vermek için dün Kongre’deydi.



Bir davanın sanıkları gibi yan yana dizilen Bank of America, Bank of New York Mellon, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, State Street ve Wells Fargo’nun üst düzey yöneticileri aldıkları kaynakla ceplerini doldurmadıklarını, kredi kaynaklarını açtıklarını ve söz konusu yardımları en kısa sürede geri ödeyeceklerini söyledi. Goldman Sachs yöneticisi Lloyd Blankfein, “Bankacılık sektörüne inanılmaz bir kızgınlık var. Finans sektörü ile halkın arasında böylesine bir uçurumu ben şimdiye kadar görmedim” dedi.