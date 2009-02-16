Finans CEO’ları artık kârdan pay alamayacak

Guardian gazetesi, İngiliz hükümetinin kurtardığı ve hisselerinin bir bölümüne sahip olduğu bankaların CEO’larına temettü yasağı getirmeye hazırlandığını yazdı.



İngiltere'de hükümetin ABD'de yaşanan kredi krizinin yansıması sonucunda zor duruma düşen ve devletin verdiği sıcak parayla iflas hattından kurtarılan bankaların yöneticilerinin temettü almasına yasak getirmeye hazırlandığı bildirildi.



Guardian gazetesi, hükümetin kurtardığı ve hisselerinin bir bölümüne sahip olduğu bankaların yönetim kadrolarının temettü almasına engel olan hükümler getirmeye hazırlandığını, temettü uygulamasının ise, sadece yıllık maaşı 20 bin sterlin ve altında kalan banka çalışanları için sürdürüleceğini yazdı.



Kabinenin kararın alındığı toplantısının son derece tartışmalı geçtiğine işaret eden gazete, kararın fitilini ateşleyen iki önemli gelişmenin de, hükümetin geçen sonbaharda kurtardığı RBS ve Lloyds adlı iki bankanın, çalışanlarına yüksek oranda temettüler dağıtmaya hazırlanması olduğunu yazdı.



Bilindiği gibi devleten 20 milyar sterlin tutarında yardım alan RBS, yöneticileri başta olmak üzere banka çalışanlarına 2008 yılı için 1 milyar sterlin civarında temettü ödeyeceğini duyurmuş, ardından geçen hafta sonu da devletten 17 milyar sterlin alan Lloyds'un çalışanlarına 120 milyon sterlin dağıtmaya hazırlandığı ortaya çıkmıştı.



Bu arada İngiltere'de ana muhalefet görevini yürüten Muhafazakar parti'nin lideri David Cameron da hükümetin aldığı karar öncesinde yaptığı açıklamada, "benim partim hükümette olsa, devletin hisse sahibi olduğu bankaların çalışanları için bütün bonusları 2 bin sterlinle sınırlandırırdım" demişti.



Siyasi gözlemciler, son aylarda hızlı bir puan kaybına giren İşçi Partisi iktidarının Muhafazakar Parti'ye daha fazla oy kaptırmamak adına, temettüler konusunda Muhafazakar parti liderinin önerisinin de ötesine geçip, banka yöneticileri için temettüleri tümden yasaklama noktasına geldiğini savunuyor.



Temettü: Bir dönem içinde elde edilen kârdan mevcut ortakların pay alma hakkıdır.

