Financial Times'tan Türkiye'ye övgü

T24- İngiliz Financial Times (FT) gazetesinin, "Türkiye'nin bağımsız rolünden ders çıkarmak" başlıklı makalesinde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere saldırısı ve 9 Türk'ün ölümünün ardından İsrail'e yönelik sert eleştirisiyle Orta Doğu'daki halkın kalbini kazandığı kaydedildi.



Gazze'den Tahran'a kadar Orta Doğu halkının Başbakan Erdoğan'a "hayran olduğunu" belirtilen makalede, "Erdoğan'ın ayrıca Orta Doğu'nun en çetin ve zorlu sorunlarında kendine güvendiği" görüşüne yer verildi.







Makalede, bölgede İran, Suriye ve Mısır gibi ülkelerin de Gazze konusunda çabalarını arttırdığına ve örneğin Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın "Arap kanıyla Türk kanı aynıdır" dediğine dikkat çekildi.



"Orta Doğu'da kahraman olmak için çok şey yapmaya gerek yok, sadece İsrail'e meydan okuyup, ABD'ye karşı durmak yeterli. Erdoğan her ikisini de tutkuyla yaptı" denilen makalede, Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyinde İran'a yönelik daha fazla yaptırımlar konusuna karşı çıktığı anımsatıldı.



"Türkiye'ye, Arap dünyası ve İran'da olmayan bağımsızlığı, dinamik ekonomisi ve gelişen demokrasisiyle hayran olunmalı" denilen makalede, şu ifadeler kullanıldı:



"İslamcı mirasının Arap komşularıyla yakınlaşmayı sağladığı Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi, İslamcı partilerin modern siyasi sistemlerde nasıl entegre olunacağını gösteren bir modeli temsil ediyor."



ABD VE AVRUPA'DA KAYGI...





Financial Times, İran ve Suriye'nin aksine, Türkiye'nin Gazze'deki durumu uluslararası alana taşıdığına dikkati çekti. ABD ve Avrupa'daki yetkililerde "Türkiye'nin bağımsızlığını izlemenin" kaygı uyandırmış olabileceğini kaydeden gazete, "çünkü Orta Doğu'da demokratikleşmenin endişe yaratabileceğini" yazdı.



Erdoğan'ın bundan sonra "dikkatli hareket etmesini hiç şüphesiz ki bildiğini" kaydeden gazete, "Erdoğan'ın İsrail ve ABD ile kötüleşen ilişkilerin özellikle bölgesel krizlerde Türkiye'nin aracı olma kabiliyetine zarar vermesine izin vermeyeceği" görüşünü dile getirdi.



Financial Times'taki makale, şu ifadelerle son buldu: "Erdoğan'ın amacı kuşkusuz ki İsrail'in eylemlerine sorumluluk getirmektir, Yahudi devletinin düşmanı olmak değil. Bu, Orta Doğu ve özellikle Arap dünyası için yararlı olur."



(Ntvmsnbc)