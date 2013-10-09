Financial Times Ankara-Çin ihalesini yazdı: 'Cömert bir yan anlaşma' sorgulanıyor

Financial Times, Türkiye'nin Çin'e verdiği füze savunma sistemi ihalesini değerlendiren bir makale yayımladı. "Bazı analistler, anlaşmayı Başbakan Tayyip Erdoğan'ın kendisinin yaptığına işaret ediyor" ifadesine yer verilen yazıda, "cömert bir yan anlaşmanın Çin tercihinde katalizatör olabileceği" sorgulandı.

Carola Hoyos ve Antoine Amann imzaları ile "Türkiye yerli savunma endüstrisi inşa ediyor" başlığıyla Financial Times'ta yayımlanan metinde, "Ankara'nın 1970'lerde Kıbrıs'ı işgalinin ardından konulan silah ambargosundan sonra yerli savunma sanayisine güvenmek için can attığını" yazdı. "Türkiye'nin 1984'te ABD'li General Dynamics'ten 160 adet F-16 savaş jeti alarak bu süreci başlattığı" ifade edilen metinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TAİ) büyüdüğüne, ancak dengeleyici anlaşmalar olmadan savunma endüstrisinin kendi kendini idame ettirmeye yetmediğine dikkat çekildi.

Türkiye'nin Çin ile "güncel flörtleşmesi"nin endişe yarattığı iddia edilen yazıda "uzun menzilli hava savunma sistemini uluslararası yaptırımlara maruz kalan bir Çin savunma şirketinden alma niyeti olduğunu duyuran Ankara'nın bu anlaşmayla NATO müttefikleri ile ilişkilerini riske soktuğu" belirtildi.

Yazının devamında, adı verilmeyen analistlere dayandırılarak şu ifadeler kullanıldı:

"Analistler Çin'in ürettiği füze teknolojisinin Avrupa'da ve ABD'de üretilenlere eşdeğer olup olmadığını sorguluyor. Bazı analistler anlaşmayı Başbakan Tayyip Erdoğan'ın yaptığını söylüyor. Kararın Çin'den yana kullanılmasında katalizatörün cömert bir yan anlaşma olabileceğini not düşüyorlar."