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Financial Times: Zarrab'ın rüşvet itirafı Erdoğan için utanç verici!

"Dava, ABD-Türkiye ilişkilerini daha da kötü bir hâle getirebilir"

30 Kasım 2017 11:46

İngiliz Financial Times gazetesi, iş adamı Reza Zarrab'ın New York'ta süren davada eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'a rüşvet verdiğini itiraf etmesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümeti için utanç verici bir gelişme olduğunu yazdı.

Gazetenin internet sitesindeki Gregory Meyer imzalı haberin başlığı, "Altın tüccarı, Amerikan mahkemesinde eski Türk yetkiliye rüşvet verdiğini söyledi".

Haberde Zarrab'ın, Çağlayan'a, İran'a yönelik yaptırımların yasa dışı yollarla delinmesine yardımcı olması için ödeme yaptığı belirtildi.

Haberde "Hapishane kıyafetleri içinde, yanında ABD bayrağı bulunan tanık kürsüsünde ifade veren Zarrab, altın ticareti yapmak üzere Halkbank'a ilk kez yaklaştığında geri çevrildiğini söyledi. Bankanın Genel müdürü Zarrab'ı, kendi yüksek profilinden ötürü değil, eşi Ebru Gündeş'in Türkiye'de çok ünlü bir şarkıcı olması nedeniyle geri çevirdi" denildi.

Zarrab'ın bu noktada yardımcı olması için dönemin ekonomi bakanı Zafer Çağlayan'dan yardım istediği hatırlatıldı.

Haberde savcıların daha sonra Zarrab'ın yaptığı ödemelerle ilgili e-posta ve belge kayıtlarını gösterdiği, belgelerde yer alan "CAG'a nakit" notunun Çağlayan'ı kastettiği belirtildi.

Financial Times'ın haberinde Çağlayan da dahil olmak üzere, Atilla dışındaki sanıkların ABD'de tutuklu olmadığı hatırlatıldı.

Gazete New York'taki davanın ABD-Türkiye ilişkilerini daha da kötü bir hale getirebileceğine dikkat çekti.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil Türk yetkililerin davayı "Ankara'ya karşı bir Amerikan komplosu" olarak lanse ettikleri de hatırlatıldı.

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