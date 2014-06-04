Financial Times: YouTube kararı politika değişikliğinin işareti değil

İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye'de video paylaşım sitesi YouTube'a erişim engelinin kaldırılmasına ilişkin, hükümetin sadece Anayasa Mahkemesi'nin kararını uyguladığına dikkat çekti. Financial Times'ın vurguladığı en önemli nokta ise YouTube'a yönelik erişim engelinin kaldırılmasının, hükümetin politika değişikliğinin bir sonucu olmaması.

Gazetenin İstanbul'daki muhabiri Daniel Dombey, Türkiye'de YouTube'a iki aydan uzun bir sürenin ardından yeniden girilebildiğini, hükümetin ise uluslararası medyaya yönelik eleştirilerini artırdığını belirtiyor.

Türkiye'de YouTube'a erişim, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan'ın da aralarında olduğu üst düzey yetkililerinin Suriye konulu bir toplantıdaki konuşma kayıtlarının yayımlanması sonrası 27 Mart tarihinden itibaren engellenmişti.

YouTube'un sahibi Google şirketi ise Türkiye'de mahkemelere yaptığı başvurular sonrası siteye erişim engelinin kalkmasından dolayı memnun olduğunu duyurmuştu.

Financial Times ise bu gelişmelerle birlikte, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Meclis grup konuşmasında cumartesi günü İstanbul'da canlı yayın sırasında gözaltına alınan CNN muhabiri Ivan Watson'ın ajan olduğunu ima ettiğini, daha önce de Alman Der Spiegel dergisinin ve BBC'nin muhabirlerini eleştirdiğini hatırlatmış.

Gazeteye konuşan ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Lehigh Üniversitesi'nden Türkiye uzmanı Henri Barkey ise Erdoğan'ın suçlamaları ile ilgili olarak şu yorumu yapmış:

"Tüm bu komplo iddiaları, Erdoğan'ın seçmen tabanını bir arada tutmasına yardımcı oluyor. Ancak tüm bu komplo teorileri ile ortaya çıkıp daha sonra onlara inanmamamazlık yapamazsınız".

Mahkeme 'ifade özgürlüğünün ihlali' demişti

Guardian gazetesi de, Türkiye'de YouTube'a yönelik erişim yasağının kaldırılmasına sayfalarında kısaca yer vermiş.

Gazete okuyucularına, Anayasa Mahkemesi'nin geçen hafta siteye erişimin engellenmesinin ifade özgürlüğünün ihlali anlamına geldiğine hükmettiğini hatırlatıyor.

Guardian'ın haberinde hatırlatılan diğer noktalar ise Başbakan Erdoğan'ın siteye erişimin yasaklanmasına yol açan kaydın YouTube'da yayınlanmasını "vatana ihanet" olarak nitelendirmesi ve Türkiye'de Twitter'a yönelik erişim engelinin de Nisan ayında kaldırılmış olması.

Independent gazetesi de Erdoğan'ın dün CNN muhabiri Ivan Watson'a yönelik suçlamalarına sayfalarında kısaca yer vermiş.

Gazete, Erdoğan'ın Watson'a "ajan" yaftası yapıştırdığını belirtiyor.