Financial Times: Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesi zor

T24 - Financial Times gazetesinde yayımlanan bir yazıda, Türkiye’nin Suriye’ye müdahele etme olasılığı değerlendirildi. Yazıda, "Esad’ın dostluğunu kazanmak için zahmetlere girip gayret sarfeden Erdoğan, onunla birlikte tatile bile çıkmıştı. Şimdi ise Esad’ı Hitler’e benzetiyor" denildi.





Yazıda; "Fransa’nın yanı sıra, Suriye’ye müdaheleyi en faal olarak düşünen ülke Türkiye. Ancak Erdoğan hükümeti, Fransa hükümetinden tiksiniyor ve Fransa’nın Libya’ya müdahale etme nedenlerinin temiz olmadığını savunuyor" ifadesine yer verildi.



Gideon Rachman imzalı yazıda, Esad rejiminin “gittikçe artan dehşet verici davranışı”nın Türkiye’yi her geçen gün daha fazla “savaşa yakın” duruma getirdiğini savundu.



Yazı şöyle devam ediyor:



“Erdoğan, sıkça görüldüğü gibi kişisel ihanet ve kendi duygusal karakterinin etkisi altında. Bir zamanlar Esad’ın dostluğunu kazanmak için zahmetlere girip gayret sarfeden Türk lider, hatta onunla birlikte tatile bile çıkmıştı. Şimdi ise Esad’ı Hitler’e benzetiyor. Türkler özel konuşmalarında insani amaçlı güvenli bir bölge oluşturmak konusunun ciddi olarak düşünüldüğünü söylüyorlar ki, bu Türk askerlerinin sınırı geçerek Suriye’ye girmesi anlamına geliyor. Arap Ligi de bir zamanlar Kaddafi’ye saldırmaya başladığı gibi şimdi Esad’a saldırmaya başladı ve bu da dış müdahelenin gerçekleşmesini kolaylaştıracaktır.”



“Baskıların açık bir şekilde artmasına karşın, ben hala Suriye’ye dış müdahelenin uzak bir olasılık olduğunu düşünüyorum” diyen Rachman, “Türkler, her ne kadar çileden çıkmış olsalar bile, adımlarını dikkatli atmak zorundalar. Suriye’nin ciddi bir ordusu var ve özellikle PKK’yı destekleyerek Türkiye’yi destabilize edebilir” ifadesini kullandı.