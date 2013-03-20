Financial Times: Türkiye'nin deprem bilinci düşük

İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesi, Türkiye'nin son 15 yılda 20 binden fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan iki büyük deprem yaşamasına karşın deprem bilincinin 'endişe verici derecede düşük' olduğunu yazdı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Gonca Dağcı'nın haberine göre, gazetenin piyasalar bölümünde yer alan haberde, Türkiye'nin sismik aktivitelere yabancı olmayan bir ülke olduğu vurgulanırken ülkede, son 20 yılda şiddeti 5.8'in üzerinde 11 deprem ve günde 50'den fazla küçük sarsıntı yaşadığı belirtildi. Geçtiğimiz gün İstanbul'un kuzey batısında 4.5 büyüklüğündeki depremin bütün şehirde hissedilmesine rağmen olağan dışı görülmediğini yazan gazete, bu depremin ülkenin potansiyel doğal felaketler konusunda zamanlı bir uyarı olduğunu aktardı. Gazete şöyle devam etti, "15 yıldan kısa bir süre önce Türkiye'nin kuzey batısındaki 7.6 ve 7.2 büyüklüğündeki depremlerde 20 bine yakın kişi hayatını kaybetti. 18 ay önce Van'daki depremde 600'den fazla kişi öldü. Buna karşın Türkiye'deki deprem bilinci endişe verici derecede az."

Acil müdahele bekleyen 6 milyon bina

Resmi rakamların endişe verici istatistikleri doğruladığını aktaran Financial Times, 1999'daki depremin ardından Türkiye'deki binaların sadece yüzde 20'sinin zorunlu deprem sigortası (DASK) yaptırdıklarını yazdı. Yazı şöyle devam etti, "Deprem sigortası bir yana Türkiye'deki 19.5 milyondan fazla konut ile ilgili yapılması gereken çok şey var. Resmi makamlar,1999 depreminden sonra yönetmeliğe getirilmiş olmasına karşın bina mevzuatına uymayan ve acil müdahale bekleyen 6 milyon konut olduğunu tahmin ediyor."

Gazete, DASK yayımlarına dayanarak 2011 yılında 3.7 milyon olan deprem sigortası sayısının 2012 yılının sonunda 4.8 milyona çıktığını aktararak bu sayının 2013 yılında daha da artmasının beklendiğini yazdı.