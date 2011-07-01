Financial Times: Türkiye’nin büyüme oranı endişe yarattı

T24

Ekonomideki ısınmanın boyutuna dikkat çekilen haberde, tüketici harcamalarının büyümedeki payının merkez bankasının ekonomiyi soğutmak için kullandığı Ortodoks olmayan önlemlere ilişkin şüphe uyandırdığını belirtildi.Büyümenin yüzde 1.4’ünün yalnızca tüketici harcamalarından kaynaklanması, merkez bankasının faiz artırmak yerine bankaların munzam karşılıkları yükseltmesi uygulamasını sorgulattı.Gazete, rekor seviyeye tırmanmış olan dış ticaret açığının, cari açık ve finansal istikrar için risk oluşturduğunu yazdı.Royal Bank of Scotland’ın ekonomistlerinden Timothy Ash’in değerlendirmesine de yer verilen haberde, ekonominin hiçbir şekilde soğuma belirtisi göstermediğine ve yatırımcıların endişelerine dikkat çekildi.Financial Times, şimdi dikkatlerin yemin krizinin yaşandığı mecliste olduğunu, ekonomi yönetiminin ise bu noktada merkez bankasıyla ne oranda ortak bir tavır sergileyebileceğinin merak edildiğini belirtti.