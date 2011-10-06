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Financial Times 'Türkiye’nin AB’ye akıl vermeye hakkı yok'

İngiliz Financial Times gazetesinde yer alan bir yorumda, çıkmaza giren Türkiye-AB ilişkisi ele alındı. Yorumda, “Türkiye’nin AB’ye akıl vermeye hakkı yok” denildi.

06 Ekim 2011 03:00


T24 - İngiliz Financial Times gazetesinde yer alan bir yorumda, çıkmaza giren Türkiye-AB ilişkisi ele alındı. Yorumda, “Türkiye’nin AB’ye akıl vermeye hakkı yok” denildi.


Ankara’nın davranışlarının Türkiye’nin İsveç ve İngiltere gibi istekli destekçilerini bile zor durumda bıraktığını belirten gazete, bu davranışlara bir örnek olarak Kıbrıslı Rumların önümüzdeki temmuz ayında bloğun dönşümlü başkanlığını üstlenmesi halinde, Türkiye’nin AB ile ilişkilerini dondurma tehdidinde bulunmasını gösterdi.
 
“Türkiye’nin AB’ye kim başkan olabilir, kim olamaz diye akıl vermeye hakkı yok” sözlerine yer veren gazete, bir başka rahatsız edici gelişmenin de Türkiye’nin askeri baskı kullanarak Kıbrıslı Rumlarla İsrail’in doğu Akdeniz’de gaz arama haklarına  meydan okuması olduğunu öne sürdü.

Financial Times, Türkiye’nin AB ile müzakerelerinin felç olmasının daha çok Avusturya, Kıbrıslı Rumlar, Fransa, Almanya ve Türkiye’nin üyeliğine hiçbir zaman sıcak bakmayan diğerlerinden kaynaklandığını da vurguladı.

Kıbrıs meselesinde, “AB’nin asıl günahı”nın 2004 yılında Kıbrıslı Rumların kontrolündeki hükümet ile Kıbrıslı Türk muhalifleri henüz kapsamlı bir çözüme çok uzaklarken, bölünmüş durumdaki adayı üyeliğe alması olduğunu belirten gazete, “Bu adım, AB’nin Kıbrıslı Rumlar üzerindeki baskı gücünü neredeyse tamamen ortadan kaldırdı” diye yazdı.

Financial Times, “Türkiye muhabbeti” başlığını kullandığı yazısında, Kıbrıslı Rumların üyelik sayesinde canları istediğinde AB’nin girişimlerini engellediklerini ve AB sığınağından Türkiye’ye ve Kıbrıslı Türklere “nanik” yaptığını kaydetti.

AB ile üyelik müzakerelerinde Türkiye’nin şimdiye dek sadece 13 bölüm açabildiğini hatırlatan gazete, “Altı yıl önce Türkiye ile aynı zamanda müzakerelere başlayan Hırvatistan 35 bölümü de haziranda tamamladı ve 2013 yılında AB’ye girecek” ifadesine yer verdi.





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