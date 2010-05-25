Financial Times Türkiye'deki şans oyunlarını yazdı

T24-



Financial Times gazetesi, Türkiye muhabiri Delphine Strauss'un imzasıyla yayımladığı analizde, "Türkiye'nin şatafatsız kumar sanayinin birçok yüzü"nün bulunduğunu kaydederken, "Ankara'nın her sokak köşesinde rüzgarla çırpılan, sabırla ve hava durumu ne olursa olsun masalarının yanında duran yaşlı erkek ve kadın tarafından satılan piyango biletleri görürsünüz. Toto spor kuponları da, büfelerde çikolata ve sigaranın yanında satılıyor" denildi. Gazete, "Katı Müslümanlar için yasak olsa da, laik Türkiye'de kumar oynamak utanç verici değildir" ifadesini de kullandı.



Devletin izinsiz bahis ve kurar sitelerine karşı girişimlerinin, daha çok küçük satıcıları ve onların devlet kasaları için yarattığı, milyarlarca tutarında geliri korumayı amaçladığı öne sürüldüğü analizde, Türkiye'de her türlü talih oyunun, teorik olarak devletçe kontrol edildiği, Milli Piyangonun loteri oyunlarını, iddaanın da ülkenin en popüler sporlarına ilişkin çeşitli bahis türlerini düzenlediği belirtildi.



Özel sektörünün tümüyle dışlanmadığına işaret ederken, Doğuş ve Turkcell'in girişimlerine dikkat çeken Financial Times, offshore ve vergisiz faaliyet gösteren Sportingbet gibi sitelerin daha yüksek kazançları sağlayabildiği için Türkler arasında popülaritesine işaret ederken de "Ancak otoriteler arasında popüler olmazsa da, sitelerin bloke edilmesine, yerel bankaların aracılığıyla ödemelerinin durdurulmasına ve oynayanlar ile düzenleyicilere yönelik polis baskınlarına rağmen onları engellemek zordur" görüşünü dile getirdi.



'Kuzey Kıbrıs'taki casinolara para akıyor'



Financial Times, "Diğer bir ironi, bunların birçoğu, Türk yatırımcılarının, tatil yapan Türklerin rağbet gösterdiği otel casinolarına para akıttığı, Kuzey Kıbrıs'tan faaliyet gösteriyor. Türk hükümeti, ülkede kumar oynamasını hoş görmeyebilir ama finanse etmek zorunda kaldığı Kıbrıslı Türk yönetimini fonlamaya yardımcı olacaksa itiraz da etmiyor" yorumunu da yaptı.



Kriz ortamında talih oyunlarına rağbet artmış



Bu arada, Ankara'da casinolar yasak ise de kentte, dernek tabelaları altında yasa dışı kumar oynadığı yerler olduğunu da belirtildiği analizde, insanların ekonomik zorluklar dönemlerinde de talih oyunları ve kumara yöneldiğini savunduğu analizine son verirken de şunları yazdı:

"FT bürosuna yakınlarında piyango bilet satıcıları, yağmur ve futbol sezonunun sona ermesinden yakınıyor ama geçen yıldaki durgunluğun işleri için iyi olduğunu da söylüyorlar. Yasa dışı rekabete gelince, spor toto kuponları satan bir adam 'Elbette ki mutlaka kaybımız var ancak devlet uğraşıyor bunlarla' diyor."