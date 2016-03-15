Financial Times: Türkiye'de savaş, dağlardan şehirlere iniyor

İngiliz Financial Times gazetesi Ankara'da önceki gün düzenlenen ve 37 kişinin hayatını kaybettiği son saldırı ile ilgili değerlendirmesinde Türkiye'nin birçok cephede düşmanlarla karşı karşıya olduğunu, ülkede güvenliğe yönelik tehditlerin hızla arttığını yazdı.

Financial Times'ın dünya haberleri sayfasındaki haber-analiz, gazetenin İstanbul'daki Türkiye muhabiri Mehul Srivastava'nın imzasını taşıyor.

Haberin başlığı, "Türkiye'de savaş, dağlardan şehirlere iniyor.”

Financial Times, Türkiye'nin PKK ile 30 yıldan uzun süredir devam eden savaşının geçmişte genelde sıcak aylarda şiddetlendiği ve ülkenin doğusundaki dağlarda yoğunlaştığı tespitinde bulunuyor.

Gazeteye göre, Ankara'daki son saldırı ise Türkiye'de bu alanda bazı şeylerin değiştiğinin son işareti.

Financial Times'a konuşan İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Fuat Keyman, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu, PKK'nın Türk devletinin kalbinde savaş ilan ettiğine yönelik bir mesajdır. Savaşı, şehirlerde görülecek yeni bir düzeye taşıyorlar. Bu, dağlardaki eski savaşlardan farklı bir durum."

Financial Times, Ankara saldırısını üstlenen olmadığını, PKK'nın başkentte yine geçen ay düzenlenen saldırıyı üstlenmediğini de hatırlatıyor.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ise DNA analizlerine dayanarak son saldırının PKK tarafından düzenlendiğinden "neredeyse emin olduğunu" söylediğini de belirtmiş gazete.

"Daha çok cephede daha fazla düşman"

Financial Times, Türkiye'nin son dönemde daha çok cephede daha fazla düşmanla karşı karşıya olduğunu belirtiyor. Bu düşmanları; Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, IŞİD ve PKK olarak sıralıyor.

Gazeteye konuşan Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Profesör Akın Ünver de şu tespitlerde bulunmuş:

"Normalde Türkler ve Kürtler durumun ne kadar kötü olduğunu ölçmek için kendilerine 90'lara dönüp dönmediklerini sorar...Ancak o dönemde kiminle savaştığımızı biliyorduk. Şimdi ise bir saldırı düzenlendiğinde, 15-20 grubu hesaba katmak durumundayız."

PKK'nın Kürt gençler arasındaki popülaritesinin yüksek olduğunu belirtiyor Financial Times. Güneydoğu'da halkın PKK ile Türk devleti arasında kalmaktan rahatsız olduğunu da ekliyor.

Fuat Keyman'a göre, PKK gibi örgütler yeni koşullara devletten çok daha hızlı uyum sağlayabiliyor. Daha önce ulusal bir sorun olan Kürt Sorunu da artık çok ciddi bir bölgesel ve küresel soruna dönüşmüş durumda.

Çağaptay: Türkiye ağır çekim felakete yürüyor

Financial Times'taki haber-analiz, şu satırlarla noktalanmış:

"Tehditler arttıkça Türkiye'nin istihbarat kaynakları; Suriye'deki savaşı, PKK'nın faaliyetlerini, PYD'nin başarılarını ve IŞİD tehdidini izlemek arasında bölünmüş durumda. Örneğin Türk hükümetine gerek Ekim ayında 100'den fazla kişinin öldüğü saldırı, gerekse de son saldırı öncesi bazı uyarılar geldi. Ancak uyarılar, saldırıları önlemeye yetmedi.

"Washington Üniversitesi'nden Soner Çağaptay 'Türkiye bir değil, iki değil, dört düşmanla savaşmaya zorlandı. Bu da bana, ülke ağır çekim felakete yürüyor izlenimi veriyor' diyor."