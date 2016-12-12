Financial Times: Türkiye'de istikrarın tek yolu reformlar

İngiliz Financial Times gazetesi bugün "Türkiye'de istikrarın tek yolu reformlar" başlığı taşıyan bir editoryal görüş yazısı yayımladı.

"Otoriterlik ve vatanseverlik yapısal zayıflıkları onaramaz" ifadeleriyle devam eden yazıda saldırılar için "Türkiye'nin birden çok tehlikeyle karşı karşıya olduğunu korkunç bir şekilde hatırlattı" deniyor. Bu tehlikeler "terörizm ve ekonomik zayıflık" olarak sıralanıyor.

Yazı şöyle devam ediyor:

"Ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan otoriterlik ve vatanseverlikle istikrarı yeniden sağlayabileceğini sanıyor. Ancak yanılıyor."

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Türk Lirası'nın Dolar karşısında değer kaybetmesine atıfta bulunulan yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarını dövizlerini bozdurmaya teşvikinin "işe yaramayacağı" belirtiliyor.

Yazıda, Eylül'den beri Türk Lirası'nın yüzde 15 değer kaybettiği kaydediliyor ve bu kaybın sebebinin bir açıdan ülkedeki cari işlem açığı ve özel sektörün döviz borcu olduğu belirtiliyor, hafta sonundaki saldırı öncesi Türkiye'de meydana gelen siyasi olayların da bunda rol oynadığı ifade ediliyor.

Yazıda "Cumhurbaşkanı'nın yüksek faiz oranlarına karşı çıkmasını da içeren otoriterliğinin" de Türk Lirası'nın zayıflamasında payının olduğu belirtiliyor.

Haberde "Türkiye yabancı sermaye için gittikçe daha az cazibeli bir yer oluyor" deniyor.

Banka dışı özel sektörün borcunun 210 milyar doları bulduğunu belirten gazeteye göre, Türk Lirası değer kaybettikçe ve faiz oranı arttıkça, şirketlerin borcu artarak bir "kısır döngü yaratıyor."

Ülkeye sermaye girişinin büyüme için de gerekli olduğu belirtilen yazıda, "Erdoğan ekonomisini finanse edebilmek için yabancıları zorlayamaz, ama ekonomik başarı istikrar için gerekli bir koşul. Bunun için de liberal reformlar, tasarruf artırımı ve yabancı sermayeyi teşvik edici bir ortam gerekli" deniyor.

Financial Times gazetesi "Türkiye'nin terörizmle mücadelesi yakında bitecek gibi gözükmüyor" başlığıyla çıkan haberinde ise, geçen yıl Türkiye'de gerçekleşen saldırılarda yüzlerce insanın öldüğünden, binlercesinin de yaralandığından bahsediyor.

Cumartesi günü gerçekleşen saldırıların Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) örgütü tarafından üstlenildiği belirtilen haberde, Türkiye'nin IŞİD tehdidi altında da olduğuna dikkat çekiliyor.

Haberde "Bir haftadan az bir süre önce, IŞİD destekçilerine Türkiye'nin 'güvenlik, askeri, ekonomik ve medya alanında' hedef alınması çağrısı yaptığı" hatırlatılıyor.

Gazetenin İstanbul muhabiri Mehul Srivastava imzalı haberde Atlantic Council'dan Aaron Stein'ın "PKK ya da IŞİD bu tür saldırıları ucu açık bir süre boyunca gerçekleştirebilecek araçlara ve kapasiteye sahip, bu da halkını korumayı vadeden Türk yetkililerinin üzerine kaydadeğer bir yük getiriyor" sözlerine yer veriliyor.