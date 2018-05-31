Financial Times: Türkiye'de gerçek enflasyon yüzde 39.2

Financial Times gazetesine demeç veren, ABD'li iktisat profesörü Steve Hanke, Türkiye'de gerçek enflasyonun gösterilenden çok daha yüksek olduğunu belirterek, yıllık enflasyon oranının yüzde 39.2 olduğunu öne sürdü. Hanke, enflasyon hesaplamasından hareketle faizin de yüzde 40'ın üzerinde olması gerektiğini belirtti.

Türk Lirası'ndaki değer kaybını ve Türkiye'nin attığı adımları değerlendiren Financial Times gazetesi, Türkiye'ye dair dış borç ve kur endişelerinin yanı sıra enflasyonun düşük gösterildiği yönünde endişeler bulunduğunu aktardı.

soL Haber'in aktardığına göre, FT'de Jamie Powell imzasıyla yayımlanan yazıda ABD'li iktisat profesörü Steve Hanke, Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybının ardından gerçek enflasyonun yıllık yüzde 39.2'ye ulaştığını belirtti.

Yazıda, söz konusu rakamın, resmi rakamın 3.6 katı olduğu vurgulanırken, Hanke enflasyonla mücadele etmek için faizlerin yüzde 40'ın üzerine çekilmesi gerektiğini öne sürdü.

Yazıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz konusundaki tutumuna atıf olarak 'Bunu Erdoğan'a söylemeyin' denilirken, lira için talebin azaldığı, piyasada çok fazla 'düşük kaliteli lira' bulunduğu belirtildi.

Hanke, ' Erdoğan Türkiye'yi yönettiği sürece durumun değişmeyeceğini' savundu.

FT yazısında, Türkiye ekonomisinin görece 'şeffaf' olduğu, açıklanan resmi rakamlar sebebiyle böyle bir hesaba gerek olmayabileceği dile getirilerek, açıklanan resmi tüketici fiyat endeksleri aktarıldı.

Ayrıca yazıda dolar/lira kurunu enflasyonu ölçmek için kullanmanın yarattığı sorunlardan bahsedilerek, Türkiye'nin en çok ithalat yaptığı ülkelerin başka para birimleri kullanan Rusya, Almanya, Çin ve İngiltere olduğu kaydedildi.

Bu sebeple Türkiye'nin dış borcu dolar cinsinden olsa da, enflasyona etkiyi gösterecek para biriminin dolar olmayabileceği savunuldu.

Habere göre Hanke, 'Satın Alma Gücü Paritesi'ne dayanan metodolojisinden enflasyonu 'döviz kuru değişimi'ni baz alarak hesapladı.

'Satınalma Gücü Paritesi' yöntemine göre, Türkiye'nin içinde bulunduğu 'Kırılgan Beşli' için yapılan 1996-2013 dönemini kapsayan bir çalışma, Türkiye için SGP yöntemiyle enflasyon hesaplamanın çok geçerli olmadığını ortaya koyuyor. SGP metodolojisi literatürde de tartışılan bir hesaplama. Ancak Türkiye'de son iki yılda petrol ve demir cevheri fiyatları başta olmak üzere emtia fiyatlarının dolar bazındaki artışı ve kurdaki gelişmelerden ötürü enflasyonun hesaplananın üzerinde olduğu tahmin ediliyor.