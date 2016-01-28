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Financial Times: Türkiye'de demokrasiyle ilgili kaygılar artıyor

"Türkiye baskının arttığı bir döneme geldi"

28 Ocak 2016 09:31

Financial Times gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gül için savcılığın müebbet hapis istemesiyle ilgili olarak "İddianame, Türkiye'de demokrasinin durumuyla ilgili kaygıları artırıyor" dedi.

Dündar ve Erdem, silah yüklü MİT tırlarıyla ilgili haber nedeniyle geçen Kasım'da tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Financial Times, soruşturmanın tamamlandığını ve hazırlanan iddianamede Dündar ve Erdem'in casusluk yapmak, hükümeti zor kullanarak devirmeye çalışmak ve "Terör örgütünü desteklemekle" suçlandığını aktarıyor. 

Gazetede şöyle dendi: 

"İddianame, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerini canlandırmaya ve komşusu Suriye'de IŞİD'le savaşta ABD'nin sağlam bir müttefiki olmaya çalıştığı bir dönemde, ülkede demokrasinin durumuyla ilgili endişeleri artıracak. İddianamede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan müşteki olarak yer alıyor. İddianame, Türkiye'de medyada ve akademi dünyasında muhalif seslere yönelik baskının arttığı ve PKK'ya karşı operasyonların yoğunlaştığı bir dönemde geldi."

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