Financial Times: Türkiye'de bölünmeyi artırabilecek bir başkanlık referandumunun yolu açıldı

Financial Times, Başbakan Binali Yıldırım'ın dün yaptığı başkanlık sisteminin meclise getirileceği açıklamasını "Başbakan Erdoğan'ın iktidarını güçlendirme planına devam edeceğinin sinyalini verdi" başlıklı bir haberle duyurdu.

Gazete, Yıldırım'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından sonra güçlü bir başkanlık sisteminin istikrar için hayati önemde olduğunu söylediğini aktarıyor.

Financial Times Yıldırım'ın bu sözlerinin, "Erdoğan'ı destekleyen ve muhalif olan milyonlarca kişinin arasındaki bölünmeyi artırabilecek bir referandumun yolunu açtığı" yorumunu yapıyor ve şöyle devam ediyor;

"Türkiye'nin Batılı müttefikleri ve yabancı yatırımlar, önemli bir Nato üyesi ve gelişmekte olan ekonomideki denge ve denetim mekanizmalarının geçen Temmuz ayında 270 kişinin öldüğü darbe girişiminden bu yana erozyona uğramasından duydukları kaygıyı giderek daha yüksek sesle dile getiriyorlar. 2003'ten bu yana Türkiye'de siyasi hayata hakim olan Erdoğan, uzuhn süredir parlamenter sistemin yerine başkanlık sistemi getirme istediğini söylüyor. Kurucusu olduğu iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi, , güçlü bir karar verme mekanizmasının önünü açacak, geçmişteki onyıllarda görülen çalkantılı koalisyon siyasetine geri dönüşü önleyecek Amerikan tipi, icracı başkanlıktan yana. Karşıtlarıysa, değişikliklerin basın ve yargı özgürlüğünün altını oyan ve iktidarı kendi elinde toplayan bir liderin iktidarını daha da güçlendireceğine dikkat çekiyor"

Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı makamının sembolik yapısından uzun süredir uzaklaştığını belirten Financial Times, Olağanüstü Hal döneminin, Erdoğan'a ülkeyi kanun hükmünde kararnamelerle yönetme imkânı sunduğunu vurguluyor.

Gazete bazı kamuoyu yoklamalarının Erdoğan'ın başkanlık sistemini referanduma götürmesi durumunda, destek almakta zorlanacağını gösterdiğini söylemekle birlikte, bazı uzmanların da Erdoğan'ın darbe girişimine gösterdiği tepkinin popülaritesini arttırdığını söylediğini aktarıyor.

Haberde görüşlerine yer verilen Kadir Has Üniversitesi'nden Akın Ünver, Erdoğan'ın referandumu kazanabileceğini söylüyor. Ancak Ünver referandumun istikrar getireceği konusunda şüpheli. Ünver "Keskin bir seçim kampanyası karşılığında keskin bir siyaset gerektirir ve bu şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu kısırdöngü" diyor.