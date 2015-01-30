Financial Times: Türkiye sosyal medyaya erişimi engelleyen bir yasa üzerinde çalışıyor

Financial Times gazetesinde bugün Türkiye'nin Twitter'ı yasaklayacak bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığı haberi yer alıyor. Gazete Türkiye'de sosyal medyanın basın özgürlüğü için ana mücadele alanına döndüğünü belirtiyor.

Daniel Dombey imzalı habere göre, Twitter'ın bazı gazetecilerin hesaplarına erişimi engellememesi nedeniyle hükümet Twitter'a erişimi engelleyen bir yasa üzerinde çalışıyor.

Haberde şu ifadeler yer alıyor:

"Sedef Kabaş'ın kapısını polis çaldığında hala geceliğiyleydi. Polisin Kabaş'ı gözaltına almasına neden olan şey, daha önce ettiği birkaç sözdü.

Kabaş bu sözler nedeniyle 10 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Arama iznini uzatan polisler, Kabaş'ın telefonuna ve dizüstü bilgisayarına el koydular ve kendisini polis merkezine götürdüler. Ardından savcılığa sevk edilen Kabaş, en son mahkemeye çıkarıldı.

30 Aralık'ta yapılan bu polis baskının sebebi, Kabaş'ın bir ay önce attığı bir tweet'ti.

Eski televizyon sunucusu 'Korkmadım. Ama biraz öfkelendim' diyor ve 'Türkiye'de olan biten her şey, yolsuzluk, rüşvet, suçlar... Ve onlar benim bir tweet'im nedeniyle, 140 karakterlik bir sözüm nedeniyle peşimdeler' ifadelerini kullanıyor."

'İnsanlar sosyal medyada nefes alıyor'

BBC Türkçe'de yer alan habere göre yazıda, Türkiye'deki basın özgürlüğü tartışmalarında sosyal medyanın ilkesel bir çatışma alanı haline dönüştüğü belirtiliyor. Buna göre hükümet, bazı internet sayfalarını önceden kapatabileceği bir yasa tasarısı ile Twitter'ın Türkiye'de bazı gazetecilerin profillerine erişimi engelleyeceği davalar üzerinde çalışıyor.

Ardından şu ifadelere yer veriliyor:

"Anayasa Mahkemesi geçen yıl Twitter ve Facebook'a erişim kararlarını iptal etmişti. Ancak hükümeti eleştirenler, internete erişime kısıtlamalar getirildiğini savunuyor ve geleneksel medyadaki kısıtlamalar nedeniyle insanların internete güvendiğini belirtiyor.

Türkiye hükümeti, 2010'dan bu yana 150 konu hakkında medya yayın yasağı getirdi, bunların arasında yolsuzluk soruşturması yürütülen dört bakanın dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması da vardı.

Kabaş da 'Sosyal medya insanların nefes alabildiği birkaç alandan biri çünkü anaakım medya boğuluyor' diyor.

Kabaş'ın gözaltına alınmasına neden olan tweetinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgisi bulunan kişiler hakkındaki yolsuzluk soruşturmasının delil yetersizliği nedeniyle düşürülmesi konu ediliyordu. Kabaş, soruşturmayı düşüren savcıyı kast ederek 'Bu adamı ASLA UNUTMAYIN' yazmıştı.

Kabaş, üzerinde çok konuşulan bir dava hakkında yorum yaptığını söylüyor, 'Soruşturmanın bir yere varmasına izin vermediler - yalnızca durdurdular' diyor.

Polisin geldiği gün Kabaş'ın hangi diğer sosyal medya platformlarını kullandığı soruluyor ve savcılardan biri Kabaş'ı hangi terörist örgütün yolsuzluk davası hakkında konuşmasını istediğini soruyor. Kabaş bu soruya şüpheyle yaklaştığını söylüyor.

Geçen hafta Türk hakim, Kabaş'ın tweeti ile yolsuzluk davasındaki savcıyı hedef gösterdiği ve tehdit ettiği suçlamasıyla, davasının ilk duruşmasının Nisan ayında görülmesine hükmetti.

Yetkililer eski sunucunun beş yılla yargılanmasını talep etti. Ancak bu hafta getirilen yeni suçlamalarla, Kabaş'ın polisin geldiği gün yetkilileri kapıda beklettiği öne sürülüyor ve ayrıca bu suçtan da beş yılla yargılanması isteniyor."

İnternette kontrolü artırma girişimi

"Her ne kadar Erdoğan dünyanın 'en özgür' medyası dese de, Türkiye medyasının geleceği için mücadele internette devam ediyor. Kısa bir süre önce AK Parti, başbakan ve diğer bakanlara, mahkeme kararı olmaksızın internet sitelerine erişimi yasaklama imkanı tanıyan yasa tasarısını duyurmuştu. Şu anda mecliste tartışılan yasa, hükümetin internet üzerindeki kontrolünü artırmaya yönelik üçüncü ve en hırslı yasama girişimi.

Öte yandan Facebook, bu hafta verilen ve Muhammed Peygambere hakaret eden içeriklerin yasaklanması yönündeki mahkeme kararını uyguladı.Kararda erişimin engellenmemesi halinde siteye erişimin engellenebileceği uyarısı yer alıyordu.

Bir başka mahkeme ise, çoğu gazeteciler tarafından atılan 300 kadar tweete erişim yasağı getirdi. Bu karar, hakimlerin siyasileşmiş davalardaki rollerine örnek teşkil etti.

Twitter ve YouTube yasaklarının Anayasa Mahkemesi'nde iptalini sağlayan iki avukat, şu anda tamamen Twitter'a odaklanmış durumda. Avukatlar şirkete yazdıkları mektupta, gelecekte atılacak hukuki adımlara atıf yapıyor ve ABD şirketi olarak Türkiye hukukuyla bağlı olmadıklarını hatırlatıyor, ayrıca bu tür uygulamaların ifade özgürlüğüne zarar vereceğine dikkat çekiyor.

Avukatlar, Twitter'daki bazı tweetlere erişim yasağı yönündeki mahkeme kararlarının 2013'te sekiz iken, geçen yılın son altı ayında 186'ya kadar yükseldiğini belirtiyor ve hükümet yanlısı hesapların bundan etkilenmediğini vurguluyor.

Twitter bu konuda yorum yapmaktan kaçınıyor.

Twitter'ın destekçileri, şirketin Türk mahkemelerinin kararlarına uymak zorurunda olduğunu ya da siteye erişimin toptan yasaklanmasını göze alması gerektiğini ancak bunun ifade özgürlüğüne çok daha fazla zararı olabileceğini söylüyor. Bu kişiler baskıların ve kısıtlamaların yalnızca Haziran'daki genel seçimler öncesinde artacağını ileri sürüyor."