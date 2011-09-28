Financial Times: Türkiye sinir bozucu ama vazgeçilemez

T24 - Financial Times gazetesi, BM’de Başbakan Erdoğan’ın korumları ile BM güvenlik görevlileri arasındaki kavgayı, "Türkiye’yi, sinir bozucu ancak vazgeçilmez, Ortadoğu ve ötesinde büyük bir fark yapabilen, bağımsız düşünebilen bir ülke haline getirmek için dizayn edilmiş gibi görünen yeni diplomatik felsefesinin sahnelenmesi" şeklinde yorumladı. Türkiye için birçok şeyin yanlış gidebileceğini öne süren gazete, "Ancak, BM’de maiyetindeki korumaları gibi, Sayın Erdoğan da, bir güç testinden asla korkmaz. Müthiş bir karışımdır: Sert söylemine rağmen müttefiklerinin isteklerini yerine getirebilen, muhteşem bir stratejisi olan bir kavgacıdır" ifadelerini de kullandı.



Türkiye’nin dış politikası, Batı’da yoğun biçimde tartışılmaya sürdürüyor. Financial Times gazetesi, Türkiye’nin "sıkletinin üstünde yumruk atmak istediği" yorumunu yaptığı analizinde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın korumalarının BM görevlileriyle kavgasını, "diplomasideki çatışmacı yaklaşımı"nın bir yansımasını olarak değerlendirdi.



Financial Times gazetesi, "Türkiye, Sıkletinin Üstünde Yumruk Atmak İstiyor" başlığını taşıyan analizinde "Recep Tayyip Erdoğan’ın etrafındakiler, geçen hafta BM görevlileriyle kavga ettiklerinde Türk Başbakanının diplomasideki çatışmacı yaklaşımını sahneledikleri gibi oldu" diye yazdı.

"Türkiye sinir bozucu ama vazgeçilmez"



Başbakan Erdoğan’ın son haftalarda İsrail ile kavga ettiğini, Kıbrıs Rum Kesimi ile tartıştığını, Irak’a kuvvet göndermekten söz ettiğini, İran’ı uzaklaştırdığını, Suriye ile arasını bozduğunu, Mısır’ın Müslüman Kardeşlerini kızdırdığı yorumunu yapan gazete, "Erdoğan’ın yolunu kapatan BM güvenlik görevlisi kusura bakmasın ama Manhattan’daki yumruklaşma, bu tür küresel gelişmelerden çok daha önemsizdi" esprisini yaptıktan sonra şöyle devam etti: "Türkiye sinir bozucu ancak vazgeçilmez, Ortadoğu ve ötesinde büyük bir fark yapabilen, bağımsız düşünebilen bir ülke haline getirmek için dizayn edilmiş gibi görünen, yeni diplomatik felsefesinin doğrultusunda." İngiliz gazetesi, bu bağlamla Erdoğan’ın aksine genellikle "yumuşak" bir söylemi kullandığını belirttiği Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, dokuz yılda sonuçsuz AB kapısına çaldıktan sonra "Türkiye’nin istediğini, ancak muhataplarını öfkelendirerek elde edebileceği kanısına vardığı"nı öne sürdüğü analizinde, Türkiye’nin "Emir verilmeyecek bir ülke kimliğini yaratmak istiyor" görüşünü dile getirdi. Analizde şu iddialara yer verildi: "Erken bir aşamada atılan bazı yanlış adımlardan sonra Ankara, pratikte sık sık komşu otoriter rejimlerle sıfır sorun anlamına gelen, eski ‘komşuları ile sıfır çözüm’ politikasından, Arap Baharı protestocularına tüm kalbiyle desteklediğini ilan etme durumuna kaydı."

"Türkiye, bahisleri fazla yükseltmiş olabilir"



Analizde Başbakan Erdoğan’ın Dış Politika Başdanışmanı İbrahim Kalın’ın, Erdoğan için kullandığı "Arap kitlelerce adeta tapılıyor" yönündeki sözlerine dikkat çekilerek, bu tür ifadeler ve ortaya konulan hırsların abartılı olabileceği savunulduktan sonra "Batılı diplomatlar ve bazı Türklerin öne sürdüğü gibi Türkiye, bahislerini fazla yükseltmiş olabilir" denildi.

"Washington'un gözüne girmek için birçok şey yaptı"



Buna karşın "Ancak daha az anlatılan bir hikaye de vardır" diyen gazete, Türkiye’nin son dönemde Washington’un "gözüne girmek için birçok şey yaptığını" savunarak, örnek olarak da Türkiye’nin NATO erken uyarı radarını kabul ederek, Washington’un istediğini yaptığını, İran’ın ise öfkelendiğini kaydetti.



FT, Erdoğan’ın ayrıca, Suriye konusundaki tavrını değiştirerek, bu ülkeye yaptırım uygulama istekliliğini dile getirdiğini, bu beyanın "Washington’un kulağına müzik" gibi geldiğini, buna ek olarak da Müslüman Kardeşlerinin eleştirilerine yol açarak "laiklik" çağrısında bulunduğunu belirtti.

"Birçok şey yanlış gidebilir"



"Bu tür faktörler, sadece Türkiye’nin dünyanın geri kalan kısmı için değerini değil, aynı zamanda Türk yetkililerinin vazgeçilmezliği olarak gördüklerine de vurgu yapıyor" diyen gazete, değerlendirmesini şöyle sürdürdü: "Elbette ki, birçok şey yanlış gidebilir. Doğu Akdeniz’deki bir çatışma, Ankara için felaket olabilir ve daha önce Irak’ın içine kuvvet girişlerinin çok azı memnuniyet verici oldu. İran’a karşı füze savunması ve Suriye’ye yaptırımlar da aynı biçimde etkisiz olabilir. Türkiye’nin İsrail’e yönelik sert çizgisinden azgınlaşan ABD Kongresi, PKK’nın Kürt militanlarına karşı Predator insansız hava araçlarını kullanma planlarına karşı çıkabilir.



Ancak, BM’de maiyetindeki korumaları gibi, Sayın Erdoğan, bir güç testinden asla korkmaz. Müthiş bir karışımdır: Sert söylemine rağmen müttefiklerinin isteklerini yerine getirebilen, muhteşem bir stratejisi olan bir kavgacı."



