Financial Times: Türkiye ikinci ligde!

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın, G20 Zirvesi'ne katılacak ülkeleri iki ayrı ligde değerlendirmeye tabi tuttuğu ve Türkiye'yi de ikinci lige soktuğu öne sürüldü.



Financial Times gazetesi, konuyla ilgili bir belgenin ele geçirildiğini ve bu belgede 11 ülkenin "yüksek öncelikli birinci lig ülkeler", kalanların ise "ikinci ligde değerlendirilecek ülkeler" olarak sınıflandırıldığını iddia etti.



Gazete, Türkiye'nin de içinde yer aldığı ikinci ligdeki ülkelerin Rusya, Arjantin, Meksika, Endonezya, Kanada ve Avustralya olduğunu, yüksek öncelikli olarak tanımlanan grupta ise, İtalya, Brezilya, Almanya, ABD, Çin, Hindistan, Suudi Arabistan, Fransa, Güney Kore, Japonya ve Güney Afrika'nın yer aldığını duyurdu.



Gazete, haberinde Dışişleri Bakanlığının, G20'ye giden günlerde lobi faaliyetlerinin 11 yüksek öncelikli ülke üzerinde yoğunlaştırılmasını bu faaliyetleri yürüten şirketlerden açıkça istediğini iddia ederken, ikinci lige sokulan ülkelerin ise daha az ilgi göreceğini öne sürdü.



AB'yi temsil eden Avrupa Komisyonunun da yüksek öncelikli ligde yer aldığı belirtilen FT'nin haberinde, "Ele geçirilen bu belge, zirve öncesinde bu hafta sonu düzenlenecek maliye bakanları toplantısına ev sahipliği yapmaya hazırlanan İngiltere Maliye Bakanı Alastair Darling'i utandıracak" denildi.



Muhafazakar Parti Dışişleri Sözcüsü Willam Hague de, "daha liderler Londra'ya ayaklarını basmadan bazı ülkelerin ikinci sınıf addedilmesinin tümüyle yanlış bir mesaj olduğunu" söyledi ve özellikle İngiliz Milletler Topluluğu üyesi Avustralya ve Kanada'nın da sözde "ikinci lige" sokulmasını eleştirdi.



Hague, aynı şekilde vatandaşları ekonomik krizden en büyük darbeyi yiyen diğer bazı gelişmekte olan ülkelerin bu sınıfta sayılmasının da kabul edilemez olduğunu kaydetti.