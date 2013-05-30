Financial Times: Türkiye giderek muhafazakârlaşıyor

İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesi, Türkiye'nin giderek muhafazakârlaştığını yazdı.

Gazetenin Türkiye muhabiri Daniel Dombey, bir reklam ajansı yöneticisi olarak tanıttığı Boran adlı bir kişinin, İstanbul'da bir restoranda bira içtiği sırada kendisine, "Şeriattan bahsetmiyoruz fakat Türkiye her geçen yıl daha da muhafazakâr hale geliyor" dediğini aktarıyor.

Gazete, "Boran'ın bu fikirleri, akademik sınırların ötesinde. Alkol ile ilgili yeni kuralların Türkiye siyaseti ve milyarlarca dolarlık yatırım üzerinde ciddi etkileri olabilir" diye yazdı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün birkaç gün içinde onay vereceği yasa ile birlikte alkol reklamlarının yasaklanacağı, ibadet ve eğitim yerlerine 100 metreden daha yakın yerlerdeki işletmelere alkol ruhsatı verilmeyeceği kaydedildi.

Gazete, hükümetin bu yasaları halk sağlığı için çıkardığını söylediğini ve alkol tüketimini azaltmaya yönelik çabalar nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Margaret Chan'den övgü aldığını da aktardı.

Ancak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bu yasadan söz ederken bunun "inancın gereği" olduğunu söyledi diyen Financial Times, Türkiye'de görünür bir alkol sorunu olmadığını; kamuoyu araştırmalarının Türkiye nüfusunun yüzde 80'inin alkol tüketmediğine işaret ettiğini ve alkol tüketiminin Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü üyesi 34 ülke arasında en düşük düzeyde olduğunu da belirtiyor.

Haberde ayrıca, Türkiye'de alkol tüketiminin 2010 yılına kadar olan 30 yıl içinde yüzde 17 azaldığı ifade ediliyor.

Financial Times, alkol üretimine yatırım yapan firmaların, yasanın yeterli görüş alışverişi olmadan çıkarılmasına tepkili olduklarını belirtip, hükümetin tutumu konusundaki sınavın gelecek yılın Ocak ve Mart aylarında, birçok firmanın lisans yenilemek için başvurduğu sırada yaşanacağını kaydediyor.