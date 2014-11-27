Financial Times: Türkiye ekonomisi bölgesel krizlere rağmen 'toparlanıyor'

İngiliz Financial Times gazetesi bölgede yaşanan karmaşaya rağmen, Türkiye ekonomisinin kendisini toparladığını yazdı. Daniel Dombey imzalı haberde, Türkiye ile sınırı bulunan Suriye'de devam eden ve henüz bitmeyecekmiş gibi görünen iç savaşa, yüksek seviyede isimleri içeren bir yolsuzluk skandalına yol açan hükümetteki AKP ile bir zamanlar işbirliği içinde olduğu Gülen cemaati ile yaşanan "yıpratıcı mücadeleye" dikkat çekiliyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, tüm bu "türbülansa" rağmen, Türkiye ekonomisi hakkındaki iyimserlik somutlaşıyor, diyen gazete, inşaat sektöründe ev satışlarının bir önceki yılın ekim ayına göre yüzde 25 arttığına dikkat çekiyor.

Artan dış ticaret açığının kapanmasına yardımcı olacak şekidle ihracatın ilk dokuz ayda yüzde 5.5 arttığına dikkat çeken haber, OECD'nin Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3 büyüyeceği tahmininden de bahsediyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüş de etkili

"Türkiye'nin beklenmeyen direncinde petrol fiyatlarındaki küresel düşüşün etkisinin" de yadsınamayacağını söyleyen gazete, petrol piyasasındaki öngörülemezliğin aynı zamanda bir endişe nedeni olduğunu da yazıyor. Dombey, ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın bu konuya dikkat çeken sözlerine yer veriyor.

Babacan "Sonsuza kadar buna güvenemeyiz. Petrol fiyatları düşük bu yüzden birşey yapmamıza gerek yok diyemeyiz" diyor.

Haber tüm bu iyi göstergelere rağmen, zayıf noktalara da dikkat çekerek sonlanıyor. Haberde OECD'nin büyüme tahmini altına düştüğü nota dikkat çekiliyor. Bu nota göre gayrisafi yurt içi hasıla gelecek yıllarda "Türk standartlarına göre görece zayıf" kalacakken, Türkiye "uluslararası yatırımcıların hassasiyetlerindeki değişimlere karşı kırılgan."

Haber, OECD'nin uyarısının IMF tarafından yapılan uyarı ile örtüştüğünü söylüyor. IMF, Türkiye'nin potansiyelininn yüksek enflasyon ve yabancı fonlara olan yükske bağımlılık nedeni ile geride durduğunu söylüyor.