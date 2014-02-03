T24 LogoT24 Logo
Dünya

Financial Times: Türkiye ekonomisi Avrupa'yı etkileyecek

Financial Times gazetesinde yer alan analizde Türk lirasının değer kaybının ilk elden, Türkiye’nin turizmdeki rakipleri Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ı etkileyeceğine dikkat çekildi

03 Şubat 2014 09:50

Financial Times gazetesinin yorum sayfasında Türkiye’yi ilgilendiren bir analiz yer aldı.

Wolfgang Münchau imzalı analiz, “Avrupa, gelişmekte olan piyasaların acısını hissedecek” başlığını taşıyor.

Münchau’ya göre, çekirdek enflasyonun %0,8 gibi düşük bir seviyede seyrettiği Euro Bölgesi’nde deflasyon durumuna geçilmesi için Türkiye ve Arjantin’deki istikrarsızlık tetikleyici olabilir.

Yazar, bu durumda Avrupa Merkez Bankası’nın faiz oranlarını düşürmesi beklentisini dile getiriyor.

Analizde, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın Türk lirasındaki değer kaybını durdurmak için faiz oranını artırmasının tabloyu değiştirmediği hatırlatılarak şöyle deniyor: “Önceden yüksek büyüme oranlı ekonomisiyle övülen Türkiye şimdi zayıf bir para birimine ve yüksek faiz oranlarına sahip. Adım adım yaklaşan ‘ekonominin kalp durması’ yerel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin – ve muhtemelen genel seçimlerin – olduğu yıla rastlıyor. Siyasi istikrarsızlık korkusu, döviz piyasalarına aşılanıyor."

Münchau, Türk lirasının değer kaybının ilk elden, Türkiye’nin turizmdeki rakipleri Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ı etkileyeceğine dikkat çekiyor. Turistler için Türkiye’nin ucuzlamasının, zaten borç yükü nedeniyle iflas noktasına gelen bu iki Avrupa ülkesini daha da olumsuz etkileyeceği vurgulanıyor.

 

ETİKETLER

financial timestürkiye ekonomisiavrupaetkileyecekyunanistani kıbrıs

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24