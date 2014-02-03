Financial Times: Türkiye ekonomisi Avrupa'yı etkileyecek

Financial Times gazetesinin yorum sayfasında Türkiye’yi ilgilendiren bir analiz yer aldı.

Wolfgang Münchau imzalı analiz, “Avrupa, gelişmekte olan piyasaların acısını hissedecek” başlığını taşıyor.

Münchau’ya göre, çekirdek enflasyonun %0,8 gibi düşük bir seviyede seyrettiği Euro Bölgesi’nde deflasyon durumuna geçilmesi için Türkiye ve Arjantin’deki istikrarsızlık tetikleyici olabilir.

Yazar, bu durumda Avrupa Merkez Bankası’nın faiz oranlarını düşürmesi beklentisini dile getiriyor.

Analizde, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın Türk lirasındaki değer kaybını durdurmak için faiz oranını artırmasının tabloyu değiştirmediği hatırlatılarak şöyle deniyor: “Önceden yüksek büyüme oranlı ekonomisiyle övülen Türkiye şimdi zayıf bir para birimine ve yüksek faiz oranlarına sahip. Adım adım yaklaşan ‘ekonominin kalp durması’ yerel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin – ve muhtemelen genel seçimlerin – olduğu yıla rastlıyor. Siyasi istikrarsızlık korkusu, döviz piyasalarına aşılanıyor."

Münchau, Türk lirasının değer kaybının ilk elden, Türkiye’nin turizmdeki rakipleri Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ı etkileyeceğine dikkat çekiyor. Turistler için Türkiye’nin ucuzlamasının, zaten borç yükü nedeniyle iflas noktasına gelen bu iki Avrupa ülkesini daha da olumsuz etkileyeceği vurgulanıyor.