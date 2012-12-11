Financial Times: Türkiye altın sayesinde büyüyor

Financial Times gazetesi, Türkiye'nin son büyüme rakamlarıyla ilgili değerlendirmesinde, bu yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen yüzde 1.6 büyümenin kısmen de olsa altın sayesinde gerçekleştiğini yazdı.

Financial Times gazetesinde Türkiye'de ekonomik büyümenin gidişatına ilişkin bir haber göze çarpıyor.

Bir fabrika sahibi ve inşaat sektöründe çalışan iki kişi ile yapılan mülakata yer verilen yazıda, Türkiye'nin yüzde 1.6 büyüme göstermesine rağmen, bunun piyasalara çok yansımadığı belirtiliyor.

Gazeteye göre her ne kadar 2010 ve 2011 yıllarındaki büyüme rakamları ekonomiye güveni artırsa da bu yılki yüzde 1.6'lık büyüme beklentileri karşılamaktan uzak. Gazete, büyümenin düşmesinin nedenlerinden birinin hükümetin cari açığı kontrol altına alma çabası olduğunu belirtiyor.

Türkiyenin ihracatının üçte ikisinin altın satışlarından oluştuğunun belirtildiği yazıda bunun ağırlıklı olarak ABD yaptırımı altındaki İran'ın altına yönelmesinden kaynaklandığını ve ABD'nin bunu engellemeye yönelik girişimlerinden dolayı bunun aynı şekilde devam edemeyeceği aktarılıyor.