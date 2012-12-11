T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Financial Times: Türkiye altın sayesinde büyüyor

Gazeteye göre her ne kadar 2010 ve 2011 yıllarındaki büyüme rakamları ekonomiye güveni artırsa da bu yılki yüzde 1.6'lık büyüme beklentileri karşılamaktan uzak

11 Aralık 2012 11:59

Financial Times gazetesi, Türkiye'nin son büyüme rakamlarıyla ilgili değerlendirmesinde, bu yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen yüzde 1.6 büyümenin kısmen de olsa altın sayesinde gerçekleştiğini yazdı.

Financial Times gazetesinde Türkiye'de ekonomik büyümenin gidişatına ilişkin bir haber göze çarpıyor.

Bir fabrika sahibi ve inşaat sektöründe çalışan iki kişi ile yapılan mülakata yer verilen yazıda, Türkiye'nin yüzde 1.6 büyüme göstermesine rağmen, bunun piyasalara çok yansımadığı belirtiliyor.

Gazeteye göre her ne kadar 2010 ve 2011 yıllarındaki büyüme rakamları ekonomiye güveni artırsa da bu yılki yüzde 1.6'lık büyüme beklentileri karşılamaktan uzak. Gazete, büyümenin düşmesinin nedenlerinden birinin hükümetin cari açığı kontrol altına alma çabası olduğunu belirtiyor.

Türkiyenin ihracatının üçte ikisinin altın satışlarından oluştuğunun belirtildiği yazıda bunun ağırlıklı olarak ABD yaptırımı altındaki İran'ın altına yönelmesinden kaynaklandığını ve ABD'nin bunu engellemeye yönelik girişimlerinden dolayı bunun aynı şekilde devam edemeyeceği aktarılıyor.

ETİKETLER

financial timestürkiyealtınbüyüyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24