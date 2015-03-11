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Ekonomi

Financial Times: Türk Lirası en çok zarar gören üç para biriminden biri

Financial Times'ın analizinde, Türkiye ve Meksika para birimlerinin dolar karşısında rekor düzeylerde düşüş yaşadığı belirtildi

11 Mart 2015 23:25

ABD doları güçlenirken yükselen piyasa para birimlerinde oluşan değer kayıplarını yakından izleyen Batılı uzmanlar, 'en çok zarar gören' üç yükselen piyasa para birimi arasında Türk Lirasını da sayıyor.

ANKA'nın haberine göre, Financial Times, özellikle Güney Afrika para birimi randın durumuna vurgu yaptığı Johannesburg ve New York kaynaklı haberinde, "Güney Afrika’nın randı, Salı günü yatırımcıların FED’den para politikasında bir sıkılaştırmayı beklerken dolara karşı baskı altında olan ve aralarında Türkiye, Meksika ve Brezilya’nın da bulunduğu bir dizi yükselen piyasa ekonomisine katıldı" sözlerini kullanıyor.

Son günlerde dolar güçlenirken yükselen piyasa para birimlerinin ağır kayıplara uğradığını belirten gazete, Societe Generale’den döviz stratejisti Berg Bernd’ın “Yatırımcılar, yüksek getirili yükselen piyasa para birimlerinden çıkmak için koşuştururken piyasalarda panik var” diyor.

Bernd şu değerlendirme de yapıyor: “Küresel yükselen piyasalardaki satışlardan en çok zarar görenler, ABD’nin para politikasında herhangi bir değişikliğe en hassas on Brezilya reali veya Meksika pesosu veya büyük ölçüde kası, vadeli sermaye girişlerine dayanan Türk lirası veya rand’tır.”

Bunun ardından Times, “Türkiye ve Meksika’nın para birimleri, ABD dolarına karşı rekor düşük düzeylere indi” derken, liranın dolara karşı yüzde 1.2 değer kaybettiğine dikkat çekiyor.

 

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