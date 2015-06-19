Financial Times: Syriza gençliği tasarruflara karşı 'kaos'u tercih ediyor

Financial Times gazetesinde bugün "Syriza gençliği tasarruflara karşı 'kaos'u tercih ediyor" başlıklı bir haber yer alıyor.

Haberde Avrupa'daki gerginliğe rağmen iktidardaki partinin taviz vermediğini yazıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, gazeteye konuşan genç Syriza destekçilerinden Costas Stavrou, "Eğer bir ülke birlikten çıkarsa, sisteme duyulan güven zarar görür. Biri terk ederse, hepsi terk edebilir. Blöf yapıyorlar. Bunun sonunda ne kadar büyük sorunlarla karşılaşacaklarını biliyorlar" diyor.

Yunanistan Merkez Bankası'nın Çarşamba günü yaptığı kriz uyarısını hatırlatan gazete, Atina parlamentosunun önünde toplanan gençlerin ise Başbakan Tsipras'a "Bedeli ne olursa olsun dik dur" mesajı verdiğini belirtiyor.

Syriza'yı destekleyen gençlerin yıllardır ekonomik kriz nedeniyle hayalkırıklığına uğradığı ve depresyonda olduğu kaydediliyor. Karşı tarafın sunduğu seçenek değişmedikçe, bu kitlenin açıkça Euro'dan çıkışı talep etmese de bilinmeyen sonuçlarına katlanmaya hazır olduklarını ifade ediyor.

Bir başka genç destekçi Iasonas Schinas, "Tasarruf mu kaos mu? Kaos." diyor.

26 yaşındaki Schnias ise "Son beş yıldır hayatımız mahvoldu. Artık kaybedecek bir şeyimiz yok. O yüzden sakiniz. Eğer ödemezsek Avrupa'nın geri kalanı sorun yaşayacak, biz değil" yorumunu yapıyor.

20 yaşındaki Maria Kamberou ise henüz öğrenci olduğunu ve Syriza'yı desteklediğini kaydediyor. Ancak Kamberou partinin her kararını desteklemediğini kaydederek, "Biz gençlerin çoğu neyle karşılacağımızı duymak istemiyoruz" ifadelerini kullanıyor.

Yunanistan'da 25 yaş altında işsizliğin yüzde 40'lara vardığı, bunun AB ortalamasının iki katı olduğu belirtiliyor.

Bu yıl iktidara gelen Syriza'nın Yunan gençliğinden önemli bir destek aldığı, kemer sıkma programını sona erdirme, vergileri azaltma ve sosyal harcamaları artırma sözü verdiği hatırlatılıyor.