Financial Times: Syriza, Avrupa'daki benzer partilere ilham verebilir

Financial Times gazetesi, Yunanistan'daki seçimleri "Yunan solcuların zaferi, Euro birliğinin gözdağını devirdi" başlığıyla manşete taşıyor.

Haberde, çıkış anketlerine göre Syriza'nın çok önemli bir zafer elde ettiği belirtiliyor ve bu durumun Avrupa'daki benzer partilere ilham olabileceğini öne sürülüyor.

Syriza'yı "baş kaldıran bir solcu parti" olarak tanımlayan gazete, şu ifadelerle devam ediyor:

"Oyların yüzde 40'ından fazlası sayıldığında Syriza 35.9'a ulaşırken, iktidardaki merkez sağ parti Yeni Demokrasi ise yüzde 28.4'te kaldı."

"Syriza'nın koalisyon kurmaksızın tek başına iktidar olması, partinin radikal sol kaldırıcı etkisini güçlendirecek. Ayrıca ekonomik krizin çıktığı 2008 yılından bu yana ilk defa bu denli açıkça tasarruf karşıtı olan bir yönetim karşımıza çıkacak."

"40 yaşındaki Aleksis Tsipras tarafından yönetilen parti, ikinci dünya savaşından bu yana Avrupa demokrasisinde iktidara gelen en solcu iktidarlardan biri olacak."

"Syriza'nın tutucu finansal yönetime ve siyasi birliğe meydan okuması, İspanya'daki Podemos partisi gibi kendisine benzer hareketlere ilham verecektir. Podemos lideri Pablo Iglesias, seçimlerde Tsipras'ın kampanyasına destek vermek için Yunanistan'a uçmuştu."

Eurasia Group: Durum önce kötüye gidebilir

Yazıda, diğer Avrupalı liderlerin Syriza'nın iktidar konusundaki tecrübesizliği ve partideki aşırı solcuların etkisi nedeniyle endişelendiği belirtiliyor.

Ayrıca Tsipras'ın Avrupa Birliği ve IMF'deki kredi sağlayıcıları tarafından da baskı altında tutulmaya çalışılacağı, öte yandan ise partideki aşırı solcuların pazarlıkları zorlaştıracağı öne sürülüyor.

Yazı şöyle devam ediyor:

"Diğer kuzey Avrupa ülkelerinin de desteklediği Almanya, Yunanistan'la anlaşmada küçük bir değişikliğe bile şiddetle karşı çıkıyor. Dolayısıyla borçlarda rahatlamaya yönelik herhangi bir girişime, örneğin vadesi dolmuş borçlar için ek süre talep edilmesine bile, onay vermekten kaçınacağı düşünülüyor."

"Dün akşam bir açıklama yapan Almanya merkez bankası başkanı Jens Weidmann, yeni Yunan hükümetinin yapısal sorunlarına eğilmeye devam edeceğini umduğunu ifade etti. Weidmann, Umarım yeni hükümet kendisinden beklenenleri ve bugüne kadar elde edilen kazanımları sorgulamazö dedi."

"Risk danışmanlığı veren Eurasia Group'tan Mücteba Rahman, 'Tsipras'ın çok karmaşık finansal ve siyasi zorluklarla mücadele etmesi gerekiyor. Ülkenin durumu düzelmeden önce kötüye gideceğe benziyor' değerlendirmesinde bulundu."