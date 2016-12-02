Financial Times: Suriyeli muhalifler Türkiye aracılığıyla Rusya ile görüşüyor

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, Suriye muhalefetinin önde gelen isimlerinin Halep'teki çatışmalara son vermek amacıyla Türkiye aracılığıyla Rusya ile gizli görüşmeler yaptığını iddia etti.

Gazetenin haberine göre, Kuzey Suriye'yi elinde tutan muhalif gruplardan dört temsilci, Ankara'da Rus yetkililerle görüşüyor. Bu görüşmelerin amacı, Halep kuşatmasının sona ermesini sağlayacak bir anlaşmaya varmak.

FT'ye konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir muhalif, "Ruslar ve Türkler, şu anda ABD olmadan bizimle görüşüyor. Washington bu sürecin tamamen dışında bırakıldı ve Ankara'da neler olup bittiğini bile bilmiyor" dedi.

Gazetenin haberi, Türkiye ile Rusya arasında Suriye konusundaki görüşme ve temas trafiğinin arttığı bir dönemde yayımlandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu hafta içerisinde iki kez telefonda görüştü ve Suriye'yi ele aldı. Ayrıca, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Rus mevkidaşı Sergei Lavrov ile bugün Alanya'da bir araya geldi.

FT, Ankara'daki temasların Rusya ile Suriye muhalefeti arasındaki ilk görüşme olmadığını ancak bugüne kadar ilk kez bu kadar çok sayıda muhalif grubun katılmasından dolayı önem taşıdığını belirtti.

Muhalif lider: Esad Rusya'nın emirlerini yerine getiriyor

Doğu Halep'te muhalefetin kurduğu konseylerden birinin başkanlığını yapan Ali Şeyh Omer, "Müzakereler doğrudan Ruslarla yürütülüyor, çünkü şu aşamada hepimiz biliyoruz ki, Beşar el Esad, Putin'in emirlerini yerine getiren bir eyalet valisinden başka bir şey değil" dedi.

Suriye ordusu, haftasonundan bu yana hava bombardımanının da yardımıyla Halep'in kuzeydoğusunu tamamen ele geçirdi. Silahlı muhalif gruplar, Halep'te ellerinde tuttukları bölgenin üçte birini kaybederken, hükümet de iç savaşın bundan sonraki seyri açısından önemli bir kazanım elde etti.

FT'ye konuşan bir başka muhalif lider ise bu tarz görüşmelerin yapıldığı iddiasını reddederken, bazı muhalifler de durumunun hassasiyetinden dolayı yorum yapmak istemediklerini ifade etti.

Gazeteye konuşan Batılı bir diplomat da görüşmelerin yapıldığını doğrulayamadığını, ancak kendisinin de bilgi almaya çalıştığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova da FT'nin konuyla ilgili yönelttiği bir soruya, "Washington kendi kendisini izole etti. (Suriye) muhalefeti ile Türkiye'de yıllardır görüşmeler yapıyoruz. Yeni bir bilgi değil" dedi.

Halep'teki durum, Suriye iç savaşının bundan sonraki gidişatı açısından da büyük önem taşıyor.