Financial Times: Şiddet ve siyasi belirsizlik gölgesinde Türk Lirası baskı altında

İngiltere'de yayınlanan Financial Times gazetesi, siyasi belirsizlikler ve çatışmalar gölgesinde Türk Lirası'ndaki (TL) kayıpların devam edebileceğini öngörüyor.

Gazetenin Piotr Zalewski imzasını taşıyan haberinde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçime hazırlanılması yönündeki açıklamalarının ardından Türk Lirası yeni dip seviyeleri test etmeyi sürdürdü" deniyor.

TL'deki son satış dalgasının geçen hafta başladığı ifade edilen haberde Merkez Bankası'nın özel bir önlem almaya gerek duymadığı da belirtiliyor.

BBC Türkçe'nin çevirdiği haberde, TL'nin sert satış baskısı altında kalmasının nedenleri ise şöyle sıralanıyor:

"Ülkenin güneydoğusunda şiddetlenen çatışmalar, Merkez Bankası'Nın bağımsızlığına dair endişeler ve siyasi belirsizlikler nedeniyle TL 7 günde yüzde 6 değer yitirdi. Yılbaşından bu yana yaşanan değer kaybı ise yüzde 22 seviyesinde."

Çatışmaların yanı sıra piyasaların koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasından da rahatsız olduğu vurgulanan haberde "Erken seçime gitmesi beklenen Türkiye'de anketler yine koalisyon senaryolarına işaret ediyor" ifadeleri yer alıyor.

Haber şöyle devam ediyor:

"Şiddet ve siyasi belirsizlik gölgesinde Lira üzerindeki baskının Merkez Bankası'nın gelecek ayki toplantısına kadar devam etmesi olası. Merkez Bankası'nın gelecek ay faiz artırımına gitmesi artık geniş çevrelerce beklenen bir durum haline geldi."

Haberde görüşlerine yer verilen Deniz Yatırım Başekonomisti Özlem Derici ise "Merkez Bankası'nın TL üzerindeki baskıyı hafifletici adımları atmakta gecikmiş olabileceğinden endişeleniyoruz. Eğer tablo daha da kötüleşirse daha fazla faiz artırımı gerekli olabilir" diyor.