Financial Times: Rusya, Suriye Kürtlerine desteğini artırabilir

İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye ile Rusya arasındaki gerilimin Suriye'de IŞİD karşıtı ittifakı "çamura sapladığını" yazdı. Gazeteye göre Rusya, savaş uçağının Türkiye tarafından düşürülmesinin ardından Suriye Kürtlerine desteğini artırabilir.

BBC Türkçe'nin çevirisine göre Financial Times'ın internet sitesinde, gazetenin Washington ve Brüksel muhabirleri Geoff Dyer ve Alex Barker'ın imzalarını taşıyan haberde, Suriye'de IŞİD'e karşı ortak uluslararası bir cephe oluşturmanın zaten zor bir görev olduğu belirtiliyor.

Gazetenin muhabirlerine göre, Türkiye'nin dün bir Rus savaş uçağını düşürmesi, bu görevi daha da zorlaştırdı.

Financial Times'a konuşan diplomatlar, Rusya ve Türkiye'nin krizin kontrol dışına çıkmasını önleyeceklerini ancak dün olanların IŞİD'e karşı yürütülen askeri operasyonları ve Suriye'deki krizin son bulmasına yönelik diplomatik çabaları etkileyeceğini söylemiş.

Carnegie Endowment adlı düşünce kuruluşunda çalışan eski diplomatlardan Sinan Ülgen ise son gelişmelerin, Suriye'de IŞİD'e karşı yeni bir askeri operasyon düzenlenmesini zorlaştırdığı kanaatinde.

Ülgen bu görüşüne gerekçe olarak, ABD ve Türkiye'nin birlikte yapmayı düşündükleri operasyon sırasında, hava sahası ihlallerinin önlenmesi için Ruslarla iletişim kurulması gereğini gösteriyor.

"Viyana süreci zorlaşacak"

Financial Times'ın internet sitesindeki haber şu satırlarla noktalanıyor:

"Rusya'nın, savaş uçağının düşürülmesine vereceği muhtemel bir yanıt, Suriye Kürtleri ile bağlarını geliştirmek, onlara desteğini artırmak olabilir. Bu Ankara'yı öfkelendirse de, Washington Suriye Kürtleri ile yakın ilişki içinde ve onları cephedeki en etkili güç olarak görüyor.

"Türkiye ile Rusya arasındaki gerilim, muhjtemelen önümüzdeki haftalarda Suriye'deki krize siyasi bir çözüm bulunması amacıyla yürütülen Viyana sürecinde de işleri zorlaştıracaktır. Süreç kapsamında Esad rejimi ile müzakerlere başlayacak 'güvenilir' muhaliflerin listesi çıkarılacaktı. Dünkü olay öncesi dahi, Türkiye'nin güçlü İslami bağlantıları olan gruplara desteği aşılması gereken siyasi engellerden biriydi. Rusya muhtemelen bu grupların çoğunun 'terörist' olarak görülmesi gerektiğini savunacaktır.

"Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, bu hafta görüşeceği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı kapsamayan bir siyasi sürece destek vermesini ve Suriye'nin çeşitli bölgelerinde yerel ateşkesler ilan edilmesine yardımcı olmasını istemeyi planlıyordu. Batılı diplomatlar, savaş uçağının düşürülmesi nedeniyle öfkeli olan Sayın Putin'in, Viyana sürecinde işbirliği yapma konusunda daha az istekli olabileceğini söylüyor."